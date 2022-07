L'alliance stratégique entre ces deux organisations à but non lucratif partageant une mission commune guidera le développement et la mise en œuvre de technologies d'assemblage de matériaux et de fabrication connexes à l'échelle internationale

COLUMBUS, OH and BUFFALO, NY and MILTON, ON, le 28 juill. 2022 /CNW/ - EWI, dont le siège social se trouve à Columbus, dans l'Ohio, et le Groupe CWB, dont le siège social se trouve en Ontario, au Canada, sont heureux d'annoncer la signature d'un accord d'affiliation qui créera une alliance stratégique entre les deux organisations à but non lucratif et leur permettra à toutes deux de maximiser leur proposition de valeur à leurs clients, leurs employés et leurs partenaires.

Cette alliance, qui prend effet immédiatement, stimulera la croissance d'EWI et de ses parties prenantes grâce à de nouveaux investissements importants du Groupe CWB dans les innovations et solutions techniques actuelles et nouvelles en matière de procédés de fabrication, à l'accès aux ressources de formation et d'apprentissage de la main-d'œuvre du Groupe CWB et à une introduction rapide sur le marché canadien. Le Groupe CWB créera de nouvelles capacités organisationnelles grâce à cet accord d'affiliation, ce qui leur permettra de poursuivre le développement de solutions techniques innovantes en matière de procédés de fabrication pour les années à venir. Cet accord permettra également de soutenir une gamme de services robustes et d'améliorer les capacités du Groupe CWB et d'EWI à façonner l'avenir du soudage et de l'assemblage à l'échelle mondiale.

« EWI recherchait activement des capitaux d'investissement pour étendre sa technologie et d'autres offres de services afin d'assurer sa compétitivité dans un marché en rapide évolution, » a déclaré Henry Cialone, président-directeur général d'EWI. « Notre alliance stratégique avec le Groupe CWB accélérera notre capacité à faire progresser notre mission, soit fournir des solutions techniques innovantes qui alimentent la compétitivité de nos clients de manière nouvelle et passionnante, tout en permettant à EWI de demeurer une société américaine à but non lucratif. »

« Le Groupe CWB est enthousiasmé par les opportunités qui s'ouvriront à nos deux organisations », a déclaré Doug Luciani, président-directeur général du Groupe CWB. « Cette alliance nous permettra d'accroître nos capacités dans les technologies actuelles et nouvelles, ainsi que dans la formation de la main-d'œuvre et les ressources d'apprentissage, ce qui se traduira par de nouvelles façons de créer de la valeur pour nos clients. Nous sommes ravis de nous associer à EWI, un allié très complémentaire, pour développer de nouvelles solutions puissantes pour nos clients. »

Le Groupe CWB est une organisation à but non lucratif du secteur privé, soutenue par l'industrie, basée en Ontario, au Canada, qui fournit des services complets et intégrés à près de 10 000 entreprises et 100 000 professionnels de l'industrie du soudage et de l'assemblage dans près de 50 pays à travers le monde.

Basée à Columbus, dans l'Ohio, EWI possède également un centre technologique à Buffalo, dans l'État de New York. EWI offre à ses clients des secteurs commercial et gouvernemental des services liés aux technologies d'assemblage et de processus industriels, à l'ingénierie des matériaux et à l'intégrité structurelle, à la science des données, aux services de laboratoire et aux essais. EWI gère également des consortiums qui agissent comme des plaques tournantes pour l'avancement de technologies et d'industries spécifiques, toutes conçues pour améliorer la collaboration publique/privée, renforcer les chaînes d'approvisionnement manufacturières américaines et rendre les fabricants américains plus compétitifs à l'échelle mondiale.

EWI offre aux leaders de l'industrie les moyens de surmonter les défis complexes de la fabrication et d'intégrer de nouveaux processus pour mettre leurs produits sur le marché plus rapidement et plus efficacement. Depuis 1984, les services d'ingénierie complets d'EWI ont aidé les entreprises à identifier, développer et mettre en œuvre les meilleures options pour leurs applications spécifiques. Nos clients incluent, sans s'y limiter, l'industrie aérospatiale et la défense, l'automobile, l'aviation, l'énergie, l'électronique grand public, les dispositifs médicaux, les produits industriels et l'équipement lourd. Grâce à une expertise professionnelle inégalée, à des installations de laboratoire de pointe et à des ressources technologiques, nous offrons des solutions personnalisées qui produisent des résultats révolutionnaires. Comment EWI peut-il aider votre organisation? Visitez www.ewi.org ou appelez le 614-688-5152 pour en savoir plus.

Le siège social du Groupe CWB est situé à Milton, en Ontario, et est soutenu par ses différentes divisions : Certification CWB, Éducation CWB, Enregistrement CWB, Consultation CWB, la Fondation du soudage CWB et l'Association CWB. Le Groupe CWB offre un service complet et intégré à l'industrie du soudage et de l'assemblage. Avec du personnel et des bureaux partout au pays, le Groupe CWB est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) et fonctionne sous son égide en tant qu'organisme de certification pour l'administration des normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) relatives au soudage.

