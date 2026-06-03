MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Evovest, un gestionnaire de portefeuille novateur dont le processus d'investissement allie l'apprentissage machine aux meilleures pratiques de gestion de portefeuille, est heureuse d'annoncer une prise de participation minoritaire par Gestion Walter Capital, qui agira comme partenaire de croissance de la firme.

Pionnière canadienne dans l'application de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle à la prédiction d'alpha, Evovest bénéficiera de l'accompagnement de Gestion Walter Capital et de son écosystème pour soutenir son développement. Ce partenariat lui procurera les ressources et les outils nécessaires pour accélérer sa recherche et son développement -- le cœur de son avantage concurrentiel -- et ainsi concrétiser son ambition de bâtir, à partir de Montréal, une firme de gestion quantitative de calibre mondial.

Le partenariat permettra également à Gestion Walter Capital d'enrichir son offre grâce aux stratégies d'investissement complémentaires d'Evovest dans les marchés boursiers. S'appuyant sur une technologie d'apprentissage machine de pointe, ces stratégies exploitent des modèles exclusifs pour capter des opportunités dans des conditions de marché en constante évolution.

« Ce partenariat avec Gestion Walter Capital s'inscrit dans une vision commune à long terme que nous partageons pleinement, ajoute Carl Dussault, fondateur et PDG d'Evovest. L'engagement de Gestion Walter Capital à nos côtés témoigne de sa confiance dans notre potentiel et de sa volonté concrète de nous aider à franchir notre prochain palier de croissance. »

« Chez Gestion Walter Capital, nous croyons que l'innovation est un facteur déterminant de performance et de différenciation, même en gestion d'investissement, mentionne René Fournier, président-directeur général et chef des investissements de Gestion Walter Capital. Nous suivons Evovest avec attention depuis plusieurs années et nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec une équipe dont le processus d'investissement se démarque clairement dans l'industrie. »

À propos d'Evovest

Fondée en 2017, Evovest est un gestionnaire de portefeuille d'actions innovant dont le processus d'investissement systématique allie l'analyse fondamentale et l'apprentissage automatique pour offrir une source de diversification distinctive dans les stratégies d'actions. Détenue par ses employés, la firme mise sur une structure simplifiée qui assure l'alignement des intérêts. Certifiée B-Corp, Evovest s'engage également à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de son entreprise. www.evovest.com

À propos de Gestion Walter Capital

Gestion Walter Capital est une firme de gestion d'actifs offrant des stratégies d'investissement performantes et diversifiées, à travers des placements boursiers (Investissements publics Walter) et des placements privés (Partenaires Walter Capital - un portefeuille de PME canadiennes en croissance - et Gestion d'actifs mondiale Walter - un fonds international dédié aux firmes de gestion d'actifs). Fondée sur des valeurs entrepreneuriales et familiales, Walter favorise un alignement d'intérêt en investissant aux côtés de ses clients pour bâtir le succès à long terme. www.gestionwaltercapital.ca

SOURCE Gestion Walter Capital

Pour information : Amélie Plante, Écho Stratégie, [email protected], 514-975-9425