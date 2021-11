MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ -EVLO, la filiale d'Hydro-Québec spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie, annonce aujourd'hui la mise en marché de son système de stockage le plus avancé, EVLO 1000.

EVLO 1000 est un système de stockage d'énergie à batteries d'une capacité de 1 MWh, conçu pour des projets de grande envergure. Principalement destiné aux producteurs, aux transporteurs et aux distributeurs d'électricité, ses applications sont variées, notamment : intégration d'énergies renouvelables, microréseaux, écrêtage des pointes, alimentation de secours et accroissement de la résilience du réseau électrique.

Puissant, sécuritaire et écoperformant, il n'utilise ni cobalt ni terres rares. Sa durée de vie peut aller jusqu'à 20 ans*, au terme duquel les éléments qui le composent sont recyclables à 99 %.

Le système EVLO 1000 mesure 8,84 m de long sur 1,82 m de large. Il contient des systèmes de sécurité avancés et une solution progicielle puissante permettant la commande et le suivi à distance.

Des solutions conçues pour accélérer la transition énergétique

Une entreprise évoluant dans un marché dynamique, caractérisé par l'importance croissante des énergies renouvelables et la décentralisation des réseaux électriques, EVLO se distingue par le haut niveau de sécurité qui est au cœur de la conception de ses systèmes de stockage.

Ces systèmes utilisent des batteries au phosphate de fer lithié (LFP) brevetées, dont la stabilité thermique et chimique est supérieure à celle des batteries traditionnelles. Chaque EVLO 1000 intègre plus de 200 capteurs pour le suivi de la température en temps réel, un système de détection ultrarapide d'émissions d'hydrogène ainsi qu'un système novateur de ventilation active. Un système de gicleurs sous air est également installé dans chaque système. De plus, EVLO 1000 est prêt à s'intégrer aux infrastructures de cybersécurité des entreprises d'électricité.

« Le lancement d'EVLO 1000 nous positionne favorablement sur le marché du stockage d'énergie. Le coût, la modularité et la densité de nos systèmes de stockage nous permettent d'apporter une réponse sur mesure aux besoins de nos clients, tout en contribuant à l'accélération de la transition énergétique, avec des solutions sécuritaires, performantes et écoresponsables », indique Guillaume Hayet, président-directeur général de Stockage d'énergie EVLO.

Des projets porteurs au Québec et en France

Les premiers systèmes EVLO 1000 seront livrés au cours des prochains mois dans le cadre de travaux sur une ligne de transport haute tension en Haute-Mauricie. La solution de stockage d'énergie qui sera déployée prendra le relais pour alimenter la clientèle résidentielle et commerciale de la région pendant la durée des travaux. Ce sera l'un des plus puissants systèmes de stockage d'énergie en service au Canada.

Par ailleurs, les travaux d'installation des produits EVLO sont bien avancés à la centrale solaire Gabrielle-Bodis, située à La Prairie, et dans le cadre du projet Tonnerre du Réseau de Transport d'Électricité, en France, mené en collaboration avec Innergex.

Le positionnement unique d'EVLO, qui bénéficie de 40 années de recherche de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), lui confère une longueur d'avance pour comprendre les enjeux liés aux besoins énergétiques actuels et futurs de ses clients. Grâce à ses racines, EVLO peut par exemple mettre à la disposition de ses clients des capacités de modélisation avancées et de simulation de leur système de stockage sur sa ligne d'essais, située à Varennes, afin de tester leur système et d'en valider la configuration.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelables, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie.

Pour en savoir plus : http://www.hydroquebec.com

À propos de Stockage d'énergie EVLO

Établie au Québec (Canada), Stockage d'énergie EVLO Inc. (EVLO) est une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Amérique du Nord. EVLO offre des systèmes sur mesure de stockage d'énergie à batteries, des progiciels de commande à distance, des services d'installation, d'inspection et de gestion de systèmes, ainsi que des programmes de recyclage en fin de vie. Les produits d'EVLO sont conçus de façon modulaire pour les besoins de grande capacité des entreprises d'électricité.

Pour en savoir plus : https://www.evloenergie.com/

