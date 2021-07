CHICAGO, 26 juillet 2021 /CNW/ - EVERSANAMC, pionnier des services commerciaux de prochaine génération pour l'industrie mondiale des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Accelera Canada et de ses sociétés partenaires Patient Access Solutions, Podium Strategic Partners, Inc et Advocacy Solutions. Établie à Toronto, Accelera Canada est reconnue comme le principal fournisseur de services de commercialisation dans tout le pays, aidant plus de 50 entreprises à réussir sur le marché pharmaceutique canadien. Cette acquisition propulse l'expansion des services d'EVERSANA dans le monde, y compris les récents investissements en Europe et en Asie-Pacifique.

« Nous élargissons rapidement nos services de commercialisation à l'échelle mondiale en trouvant les meilleurs fournisseurs de services dans chaque région et en établissant des partenariats avec eux, a déclaré Jim Lang, chef de la direction, EVERSANA. L'équipe d'Accelera Canada compte des dizaines d'années d'expérience dans la gestion de la complexité du lancement de produits, de l'accès aux marchés et de la représentation des patients sur le marché canadien, ce qui en fait le partenaire idéal pour répondre aux besoins croissants de nos clients. »

Grâce à cette dernière acquisition, EVERSANA enrichit ses services de consultation, de représentation des patients, de soutien aux patients et d'accès aux marchés en plus d'élargir son équipe basée au Canada, qui compte plus de 150 collègues en Ontario et en Nouvelle-Écosse. EVERSANA a déjà fait l'acquisition du Cornerstone Research Group au Canada en 2019.

« Dans l'ensemble de nos entreprises partenaires, nous avons connu une croissance importante au cours des 15 dernières années, et nous avons navigué dans les nuances du marché canadien des soins de santé. Grâce au pouvoir collectif d'EVERSANA, nos clients ont maintenant un accès immédiat à une solution de commercialisation plus complète afin de relever tout défi mondial », a déclaré Michael Cloutier, partenaire fondateur et responsable du développement des affaires, Accelera Canada. Nous sommes ravis de prendre de l'expansion avec une entreprise qui partage nos valeurs en matière de service à la clientèle et notre engagement à accélérer l'accès des patients canadiens aux dernières avancées médicales. »

Les partenaires fondateurs et propriétaires de l'entreprise, Michael Cloutier, Charles Pirraglia, Deborah Brown, Lindy Forte et Ryan Clarke, ainsi que des membres de l'équipe élargie, se joindront immédiatement à EVERSANA. Les anciennes marques seront intégrées à EVERSANA au cours des prochains mois.

Les détails financiers de l'acquisition ne sont pas dévoilés.

À propos d'EVERSANA :

EVERSANAMC est le principal fournisseur de services mondiaux à l'industrie des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société sont ancrées dans l'expérience du patient et couvrent toutes les étapes du cycle de vie des produits pour offrir une valeur durable à long terme aux patients, aux prescripteurs, aux partenaires de distribution et aux payeurs. La société dessert plus de 500 organisations, y compris de jeunes entreprises novatrices en démarrage et des sociétés pharmaceutiques établies, afin de faire progresser les solutions des sciences de la vie pour renforcer les résultats en matière de santé du monde entier. Pour en savoir plus au sujet d'EVERSANA, veuillez visiter eversana.com ou communiquez avec la société par l'intermédiaire de LinkedIn et Twitter.

PERSONNE-RESSOURCE :

Sarah Zwicky

[email protected]

+1 414 434-4691

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/826977/Eversana_Logo.jpg

SOURCE Eversana

Liens connexes

https://www.eversana.com