« Nous sommes ravies de lancer notre nouveau concentré de nettoyant pour le corps sans eau et en instance de brevet, qui vient bonifier la routine de soins pour la douche », souligne Jayme Jenkins, directrice de la gestion de marque d'Everist. « La mission première d'Everist est de réduire l'empreinte carbone et les déchets plastiques associés aux produits de beauté traditionnels. Tout comme les produits de soins capillaires, les nettoyants pour le corps sont principalement composés d'eau et proposés dans des contenants de plastique à usage unique. Nous voulions faire les choses autrement. Avec l'ajout du concentré de nettoyant pour le corps à notre gamme, nous combinons les bénéfices d'ingrédients de soins pour la peau avec une formule douce aux propriétés nettoyantes afin d'encourager les gens à changer leurs habitudes et à adopter une routine plus écoresponsable. Quand il est question de l'efficacité de nos produits, il n'y a aucune place pour la demi-mesure. »

Depuis ses débuts en février 2021, Everist est parvenue à attirer une clientèle fidèle et à étendre la portée de sa stratégie commerciale, ce qui lui a valu une croissance rapide. En moins d'un an d'activité, Everist a reçu de nombreux éloges et des prix parmi les plus prestigieux de l'industrie de la beauté, notamment les prix Elle 2021 Green Beauty Stars, Cosmopolitan 2021 Holy Grail Beauty Awards, PopSugar 2021 Beauty Awards, The Kit 2021 Beauty Disrupter Awards et Men's Health 2021 Grooming Awards. L'entreprise, dont les activités commerciales se concentrent principalement en ligne, vient également de signer des contrats de distribution avec Credo Beauty , un détaillant américain de produits de beauté propres et écoresponsables; Allure Store , une boutique de produits de beauté en ligne ayant aussi pignon sur rue à Manhattan; Well.ca , un détaillant canadien de soins de beauté et de bien-être en ligne; et Verishop , une plateforme de vente en ligne pour les marques émergentes les plus courues.

Offrant une expérience sensorielle des plus agréables, le nouveau concentré de nettoyant pour le corps Everist nettoie la peau en douceur grâce à sa pâte sans eau propre et efficace. Semblable aux concentrés de shampooing et de revitalisant, le nettoyant pour le corps s'active au contact de l'eau. Il suffit ensuite de faire mousser la pâte entre les mains pour nettoyer et hydrater simultanément la peau. Fidèle à sa promesse, Everist propose toujours des formules végétaliennes, non testées sur les animaux et faites à base de plantes, notamment d'un mélange signature d'huiles essentielles en remplacement de parfums synthétiques. Les notes d'écorce d'orange, de bergamote, de menthe poivrée, de romarin et de sauge sclarée créent un parfum à la fois rafraîchissant et énergisant, tandis que la texture onctueuse de la formule lui permet de se démarquer des autres produits de beauté écoresponsables. L'entreprise lance également l'accessoire idéal pour son nouveau nettoyant pour le corps: une éponge konjac biodégradable et compostable faite de fibres de konjac naturelles à 100 %. Le prix de détail du nettoyant pour le corps est de 24 $ US/28 $ CA par tube et le prix de détail de l'éponge est de 12 $ US/16 $ CA.

« L'arrivée de notre nettoyant pour le corps changera la donne dans cette catégorie de produits, en plus de marquer un jalon important pour Everist », relate Jessica Stevenson, chef de la direction d'Everist. « De nos jours, tous s'entendent pour dire que nous devons adopter un mode de vie plus durable, mais il n'est pas toujours simple de faire ces choix. En tant qu'entreprise écologique, nous ne sommes pas uniquement responsables de limiter les déchets générés par nos produits (et de nous rapprocher le plus possible de zéro déchet), mais également de proposer des solutions durables plus faciles à adopter par tous. Les produits écoresponsables, particulièrement dans le secteur de la beauté, doivent apporter un sentiment de bien-être supplémentaire aux personnes qui les utilisent. C'est pourquoi nous sommes déterminés à continuer d'entretenir un dialogue avec notre communauté écooptimiste afin de mieux comprendre les besoins futurs en matière de produits écoresponsables. »

Ayant pour mission de démontrer que les produits écoresponsables sont accessibles à tous, Everist amène une vague de changement positif et durable dans un marché hautement saturé, en plus de changer la perception des gens face aux produits de beauté zéro déchet et à la durabilité. Guidée par cette vision, Everist propose des formules sans eau de qualité supérieure à base de plantes offertes dans un tube entièrement recyclable, exempt de plastique à usage unique et d'ingrédients dérivés du pétrole. En plus d'avoir la certification Climate Neutral pour ses pratiques carboneutres, Everist s'est également engagée à remettre une portion de ses profits à l'organisation 1% for the Planet. Son programme de revalorisation en circuit fermé pour bouchons n'est qu'un exemple des nombreux gestes durables posés par l'entreprise. À ce titre, elle agit comme précurseure pour dessiner la voie aux entreprises de beauté du futur.

En suivant ses aspirations premières, Everist entend poursuivre sur sa lancée et accroître sa notoriété au sein de l'industrie et auprès du public. La réalisation de sa stratégie à long terme passera entre autres par le développement stratégique de son réseau de détaillants et par l'élargissement de sa gamme de produits, notamment grâce à plusieurs innovations en cours de développement.

Fondée en 2021 par Jayme Jenkins et Jessica Stevenson, deux vétérantes de l'industrie de la beauté, Everist est une entreprise de produits de beauté guidée par l'innovation dont la mission vise à prouver que les produits écoresponsables sont accessibles à tous. Conçues dans le but de créer le moins de déchets possible, les formules sans eau d'Everist sont faites à base de plantes en plus d'être fièrement végétaliennes et jamais testées sur les animaux. Elles sont offertes dans un contenant zéro déchet fait d'aluminium recyclable à l'infini, exempt de plastique à usage unique. Everist est une marque conçue pour les écooptimistes et invite tout le monde à adopter de petits changements qui peuvent faire une grande différence.

