Événements Cineplex est fier de présenter TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR au grand écran

Dès le 13 octobre, les Canadiens pourront découvrir dans les cinémas Cineplex le film de la tournée historique TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR qui a battu tous les records de ventes

Horaires et billets en vente disponibles dans les cinémas, sur Cineplex.com et sur l'application Cineplex

TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - (TSX CGX) - Cineplex, une importante entreprise de divertissement et de médias au Canada, est fière de permettre aux Canadiens de vivre sur grand écran l'expérience du film-concert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR dans plus de 150 de ses cinémas, à compter du vendredi 13 octobre.

Plus de trois millions de passionnés de Taylor Swift ont assisté aux concerts de la première partie de sa tournée TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR aux États-Unis, et c'est avec impatience que ses admirateurs attendent les dates de ses concerts au Canada, prévus en 2024. Non seulement la tournée a pulvérisé tous les records de ventes, mais des dizaines de millions d'adeptes de la chanteuse en redemandent! Les Canadiens pourront désormais plonger dans un concert unique en son genre et profiter de la vue cinématographique absolument époustouflante de cette tournée historique. N'hésitez pas à ressortir vos tenues et bracelets de l'amitié de toutes les ères Taylor Swift!

Le film-concert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR sera présenté les jeudis, vendredis, samedis et dimanches dans les cinémas Cineplex du Canada. Les billets sont en vente sur Cineplex.com.

Les billets pour adultes sont au prix de 19,89 $ dans les cinémas, tandis que les billets pour enfants (13 ans et moins) et pour les aînés (65 ans et plus) sont à 13,13 $ dans les cinémas. Des frais de réservation en ligne pouvant aller jusqu'à 1,50 $ par billet s'appliquent à tous les achats de billets en ligne. Les taxes sont en sus de tous les prix. Les frais supplémentaires habituels pour les expériences à valeur ajoutée s'appliquent et aucun laissez-passer ne sera accepté.

Le film-concert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR sera disponible dans un large éventail d'expériences à valeur ajoutée, y compris IMAX, UltraAVX et les cinémas VIP.

Il s'agit d'un événement enregistré. Pour plus de détails, visitez Cineplex.com.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com .

