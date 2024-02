Événement public numériQc - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique dresse un bilan positif

QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Organisée par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, la quatrième édition de l'Événement public numériQc, qui se tenait le 20 février 2024, sur le thème « Relever les défis de la transformation numérique », est une grande réussite.

En ouverture de l'événement, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, a rappelé l'importance de rassembler l'écosystème de la transformation numérique.

Près de 2 500 personnes ont assisté à cet événement entièrement virtuel afin de découvrir des initiatives innovantes et en apprendre plus sur les nombreuses façons dont l'administration publique québécoise se transforme au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique et de la population.

Les participants ont pu profiter de l'expérience et du savoir de plus d'une vingtaine de conférenciers sur des sujets d'actualité tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les plateformes infonuagiques.

L'Événement public numériQc est le rendez-vous annuel de l'innovation des services publics. Cet événement permet de s'imprégner de la culture du numérique et des tendances actuelles dans le contexte de la transformation numérique en cours au sein du gouvernement du Québec. Il conjugue conférences, ateliers et discussions tout en proposant des activités interactives. De plus, cet événement disponible et accessible au grand public constitue une bonne occasion d'échanger avec plusieurs intervenants de l'écosystème numérique au Québec.

L'Événement public numériQc est réalisé en collaboration avec la Faculté des sciences de l'administration et le Centre de recherche en technologies de l'information et des affaires (CeRTIA) de l'Université Laval.

« Relever les défis de la transformation numérique est crucial pour l'administration publique québécoise. L'innovation technologique progresse à une vitesse fulgurante et les technologies émergentes ont déjà commencé à remodeler nos industries et nos modes de vie. Ces progrès rapides comportent des défis tout aussi considérables; il est donc impératif d'en prendre connaissance et d'en discuter de manière franche et éclairée afin de créer une société numérique sécuritaire, juste et à la fine pointe de la technologie. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

