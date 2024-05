Événement La fierté de vieillir - Québec se dote d'une stratégie concertée pour répondre au vieillissement de la population

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - C'est devant plus de 375 participants et participantes, soit des personnes aînées, des ministres, des partenaires, des représentants et représentantes d'organismes communautaires et du milieu de la recherche, du milieu municipal et du réseau de la santé et des services sociaux provenant de partout au Québec, que la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, dévoilera aujourd'hui la vision du gouvernement du Québec par rapport au vieillissement de la population.

Pilotée par la ministre Sonia Bélanger, cette vision est le fruit d'une concertation entre 34 ministères et organismes qui guidera les actions gouvernementales en lien avec le niveau de vie, le mode de vie ainsi que le milieu de vie des personnes aînées au cours des prochaines années. Chacune des mesures prévues dans ce plan d'action est pourvue d'indicateurs permettant de surveiller leur application.

La présence de plusieurs ministres du gouvernement et d'élus qui animent différents ateliers témoigne de leur engagement à mettre sur pied des stratégies complémentaires qui répondent aux défis liés au vieillissement de la population québécoise.

Il s'agit de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, de la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et du ministre de la Santé, Christian Dubé. Les deux adjointes parlementaires de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Marilyne Picard, députée de Soulanges, et Nancy Guillemette, députée de Roberval, seront aussi présentes, ainsi que les élus Audrey Bogemans, députée d'Iberville, Yannick Gagnon, député de Jonquière, et Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Citation :

« Je suis fière de souligner aujourd'hui le lancement du plan d'action gouvernemental 2024-2029 en matière de vieillissement positif. C'est le fruit d'un travail important avec tous les partenaires, les organismes, les associations de personnes aînées et tous les ministères concernés afin de concrétiser la vision gouvernementale, celle d'un Québec où on est fier de vieillir. Ces dernières années, nous avons fait d'importants progrès que nous devons continuer de soutenir. Ce nouveau plan d'action est très ambitieux. Il porte sur des actions concrètes à mettre en œuvre pour le bien-être des personnes aînées. Sa portée confirme le leadership du gouvernement du Québec en matière de vieillissement actif et démontre encore une fois que c'est toutes et tous ensemble que nous continuerons à valoriser et à créer les conditions propices à la participation et à l'inclusion sociale des personnes aînées. Avec ce plan, le Québec est prêt à répondre au vieillissement de la population. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Le nouveau plan d'action s'appuie sur les trois grandes orientations de la Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec (participation, santé et environnement). Il vise à : promouvoir le vieillissement et lutter contre l'âgisme; accroître l'accessibilité à l'information et aux outils numériques; renforcer l'autonomie financière et optimiser l'accès à l'emploi; valoriser et soutenir la participation sociale et citoyenne; miser sur la prévention et les actions de proximité; poursuivre le virage vers les services de soutien à domicile; améliorer l'accès aux soins de santé et aux services sociaux; soutenir les personnes proches aidantes d'aînés; faciliter l'accès à l'habitation pour vieillir à domicile; favoriser les déplacements sécuritaires; appuyer l'adaptation des communautés; préserver la sécurité et les droits.

L'événement permet aux participants et participantes d'échanger, entre autres, sur l'implication de la société québécoise dans la lutte contre l'âgisme et les échanges intergénérationnels, les avancées de l'important virage vers les soins et les services à domicile pour les personnes aînées, la mise en valeur de la gériatrie sociale et des interventions locales pour contrer l'isolement social des personnes aînées, ainsi que l'apport du milieu municipal pour favoriser le vieillissement actif sur son territoire. D'autres thématiques, comme le rôle important des personnes aînées sur le marché de l'emploi, la prévention en santé, l'accessibilité à l'habitation, au transport, ainsi que l'importance des personnes proches aidantes, sont également abordées.

Lien connexe :

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/sante-services-sociaux/publications/plan-action-2024-2029-fierte-de-vieillir

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements: Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, 438 821-6755