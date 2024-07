MONTRÉAL, le 5 juill. 2024 /CNW/ - l'Agence EvenemenCiel (www.evenemenciel.ca), un chef de file de l'organisation d'événements corporatifs a annoncé l'acquisition de Mina Martini (www.minamartini.com), une agence événementielle primée comptant à son actif des centaines d'événements à succès à travers l'Amérique du Nord. Cette acquisition réunit deux des noms les plus respectés de l'industrie événementielle, créant ainsi une force motrice spectaculaire.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mina Martini au sein de la famille d'EvenemenCiel car l'entreprise partage notre dévouement à l'excellence et notre passion pour l'innovation », a déclaré Sergina Guéry, présidente de l'Agence EvenemenCiel. « En unissant nos forces, nous allons non seulement renforcer notre capacité à produire des événements d'une qualité exceptionnelle, mais aussi repousser les limites de la créativité et de l'impact que nous pouvons offrir à nos clients. Cette étape excitante nous permettra de transformer l'expérience événementielle en quelque chose d'encore plus extraordinaire.»

« Cette transition est pour nous un accomplissement dont nous sommes fiers, et je suis confiante que Mina Martini bénéficiera grandement de l'influx de compétences de l'équipe d'EvenemenCiel, qui carbure aux nouvelles tendances et qui est animée par ce constant désir de surpassement: des valeurs qui sont au cœur de notre mission d'entreprise. » a déclaré Dominique Kennan, présidente de Mina Martini.

Mina Martini conservera son siège social à Montréal et fonctionnera désormais sous le nom de l'Agence EvenemenCiel.

À propos d'EvenemenCiel

Fondée en 2016, l'Agence EvenemenCiel est un chef de file de l'organisation et la gestion d'événements corporatifs, caritatifs et privés. Chaque événement est une œuvre d'art qui raconte une histoire, évoque une émotion, grave une mémoire. Composée d'artistes créateurs, l'entreprise possède plus de 15 ans d'expérience dans la production de conférences, congrès, colloques, galas, lancements et autres types d'événements à travers le Québec, le Canada et à l'International. L'entreprise est reconnue pour son engagement envers la satisfaction de ses clients.

À propos de Mina Martini

Mina Martini est une agence spécialisée en production d'événements spéciaux dont l'excellente réputation est attribuée à son intuition créative, à son esprit stratégique, à son service hautement personnalisé ainsi qu'à son habile capacité d'exécution. Fondée en 2003, l'agence séduit consécutivement les marchés local, canadien et international et voit son savoir-faire souligné 8 fois à l'échelle nationale aux prestigieux Canadian Special Events Awards.

SOURCE Agence EvenemenCIEL

Contact : Alain Paquin, Perfect Pitch Agency, [email protected] | 514 261-0026