DUCK LAKE, SK, le 16 août 2024 /CNW/ - Le 15 août 2024, lors du dénombrement de 22h30, le personnel du Pavillon de ressourcement Willow Cree, un établissement fédéral à sécurité minimale, a découvert que Jareth Gardipy-Taypotat manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Rosthern de la Gendarmerie royale du Canada et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Jareth Gardipy-Taypotat (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Jareth Gardipy-Taypotat est âgé de 21 ans, mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse 66 kg (146 lb). Il a le teint moyen, les yeux brun et les cheveux bruns et a des tatouages au cou. Le détenu purge actuellement une peine de 2 ans et 6 mois pour vol qualifié, conduite dangereuse d'un moyen de transport, fuite d'un agent de la paix et défaut de se conformer à une ordonnance.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Jareth Gardipy-Taypotat est prié de communiquer avec le détachement de Rosthern de la GRC.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le détachement de Rosthern de la GRC pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

