PRINCE ALBERT, SK, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le 2 mai 2023, vers 14 h 40, le détenu Isiah Hanson s'est enfui du pavillon de ressourcement du Grand conseil de Prince Albert, un pavillon de ressourcement à sécurité minimale en vertu de l'article 81.

Le Pavillon de ressourcement spirituel du Grand conseil de Prince Albert a immédiatement communiqué avec le détachement de Prince Albert de la Gendarmerie royale du Canada et un mandat d'arrestation a été délivré contre le détenu.

Isiah Hanson - Escape (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Isiah Hanson est âgé de 25 ans, mesure 173 cm (5 pi 8 po) et pèse 62 kg (137 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns, et les cheveux bruns. Le détenu purge actuellement une peine de deux ans pour arme à feu prohibée/à autorisation restreinte, possession de biens criminellement obtenus - moins de 5 000 $, défaut de se conformer à une ordonnance - en général et défaut de se présenter au tribunal - en général.

Quiconque qui possède des renseignements sur les allées et venues de Isiah Hanson est prié de communiquer avec la police.

Le Pavillon de ressourcement spirituel du Grand conseil de Prince Albert et le SCC procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203