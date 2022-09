WINNIPEG, MB, le 17 sept. 2022 /CNW/ - Le 16 septembre 2022, lors du dénombrement de 20 h 30, le personnel du Eagle Women's Healing Lodge, un pavillon de ressourcement de l'article 81 à niveaux de sécurité minimum, a découvert que Christine Goodwin et Hailey Regent n'ont pas été comptabilisées.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le Service de police de Winnipeg et des mandats d'arrestation ont été lancés contre elles.

Christine Goodwin (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies) Hailey Regent (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Christine Goodwin, âgée de 30 ans, mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse 100 kg (221 lbs). Elle a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle a des tatouages aux deux mains, au bras gauche, aux deux mollets, ainsi qu'au cou.

Elle purge actuellement une peine de trois ans, quatre mois pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic, possession d'une substance classifiée, non-respect des conditions de remise en liberté et non-respect d'une ordonnance de probation.

Hailey Regent âgée de 24 ans, mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse114 kg (252 lbs). Elle a le teint pâle, les yeux de couleur noisette et les cheveux bruns. Elle a des tatouages aux doigts, à l'avant-bras droit, à la cuisse droite, au poignet gauche, à l'épaule gauche, au bras droit, à la main gauche et au cou.

Elle purge actuellement une peine de trois ans, 10 mois et 25 jours pour vol à main armée.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Christine Goodwin et Hailey Regent est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC et Eagle Women's Healing Lodge procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver les détenues le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation des détenues.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Contact : Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Service correctionnel du Canada - Région des Prairies, [email protected]