EDMONTON, AB, le 1er janv. 2026 /CNW/ - Le 1er janvier 2026 lors d'un dénombrement à 1 h 47, le personnel du Centre de guérison Stan Daniels, un pavillon de ressourcement à niveau de sécurité minimale relevant de l'article 81, a découvert que Shelby Crane manquait à l'appel.

Native Counselling Services of Alberta a immédiatement communiqué avec le Service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Shelby Crane, âgé de 33 ans, mesure 188 cm (6 pi 2 po) et pèse 109 kg (241 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a des tatouages sur les parties du corps suivantes :

Avant-bras droit : Logo de Crok et Château, Madusa

Main droite : « Marlene »

Bras supérieur droit : « Marilyn », « Mya »

Bras supérieur gauche : Une manche à thème fleur, un lotus et « Makale »

Main gauche : « S »

Poignet gauche : croix



Le détenu purge actuellement une peine de 10 ans, 6 mois et 9 jours pour homicide involontaire coupable -- usage d'une arme à feu, port d'arme dans un dessein dangereux et entrave d'un agent de la paix.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Shelby Crane est prié de communiquer avec la police.

Le Service correctionnel Canada (SCC) et les Native Counselling Services of Alberta procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible

Native Counselling Services of Alberta a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

