EDMONTON, AB, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le 21 avril 2023, pendant un dénombrement officiel, des membres du personnel au Centre de guérison Stan Daniels, un pavillon de ressourcement à sécurité minimale visé à l'article 81, ont découvert que Rowdy Benjamin manquait à l'appel.

Le Centre de guérison Stan Daniels a immédiatement communiqué avec le Service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation a été délivré contre le détenu.

Rowdy Benjamin (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Rowdy Benjamin, âgé de 26 ans, mesure 193 cm (6 pi 4 po) et pèse 91 kg (200 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. M. Benjamin portait un pull gris à capuchon à fermeture éclair portant le mot « Canada » en lettres blanches, un pantalon en molleton noir et des souliers noirs lorsqu'il a été vu pour la dernière fois.

M. Benjamin purge actuellement une peine de 2 ans et 1 mois pour voies de fait graves.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Rowdy Benjamin est prié de communiquer avec le service de police.

Les Native Counselling Service of Alberta et le SCC procéderont à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Liens connexes

Site Web du Service correctionnel du Canada

Centre de guérison Stan Daniels

Suivez le Service correctionnel du Canada sur Twitter (@SCC_CSC_fr) et sur Facebook (www.facebook.com/ServiceCorrectionnel).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.csc-scc.gc.ca.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Laurie Burnouf, Gestionnaire régionale des communications, Administration régionale - Prairies, 306-716-5709