Évasion de Pavillon de ressourcement Willow Cree

Eugene Desjarlais, âgé de 43 ans, mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse 83 kg (183 lb). Il a le teint pâle, les yeux bruns et les cheveux bruns. Il a des tatouages au bras gauche, cou, abdomen, dos et jambe gauche. Il purge actuellement une peine de 2 ans, 5 mois et 2 jours pour Introduction par effraction dans un dessein criminel (2).

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Eugene Desjarlais est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Service correctionnel Canada, [email protected], 306-222-2258