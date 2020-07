Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Rosthern de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

Royce Badger, âgé de 43 ans, mesure 165 cm (5 pi 5 po) et pèse 64 kg (141 lb). Il a le teint pâle, les yeux bruns et les cheveux noir. Il purge actuellement une peine de 2 ans pour possession de biens criminellement obtenus x2, Conduite dangereuse, Fuite, Possession d'une arme dans un dessein dangereux, contrefaçon, Possession ou utilise une carte de crédit -- authentique, fausse ou falsifiée, -- ou en fait le trafic, alors qu'il sait qu'elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Royce Badger est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Kelly Dae Dash, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale, Service correctionnel Canada, [email protected], 306-241-0340