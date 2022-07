EDMONTON, AB, le 29 juill. 2022 /CNW/ - Le 28 juillet 2022, lors du dénombrement de 22 h 35, le personnel de la Maison de ressourcement Buffalo Sage, un pavillon de ressourcement de l'article 81 à sécurité minimale et moyenne, a découvert que Crystal Sowan manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le service de police d'Edmonton et un mandat d'arrestation a été lancé.

Évasion - BSWH - Crystal Sowan (Groupe CNW/Service correctionnel du Canada Région des Prairies)

Crystal Sowan a 38 ans, mesure 171 cm (5 pi 6 po) et pèse 95 kg (210 lb), a le teint moyen, les yeux bruns, les cheveux bruns avec des pointes bleues et un tatouage sur l'épaule droite qui dit "Christ my lord and saviour".

Crystal Sowan purge actuellement une peine de deux ans et un mois pour introduction par effraction, vol de véhicule à moteur, vol de carte de crédit et défaut de comparaître devant le tribunal.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Crystal Sowan est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC et la Maison de ressourcement Buffalo Sage procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaillent en collaboration avec le service de police pour retrouver la délinquante le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de la détenue.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203