SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le 8 novembre 2024, lors d'un dénombrement à 19h30, le personnel de l'unité à sécurité minimale de l'Établissement Archambault, un établissement à niveaux multiples de sécurité, a découvert que Martin Ethier manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec la Sûreté du Québec et un mandat d'arrestation a été lancé contre le détenu.

Martin Ethier, âgé de 48 ans, mesure 170 cm et pèse 61 kg. Il a le teint pâle, les yeux pairs et les cheveux gris.

Le détenu purge actuellement une peine de deux ans et neuf mois pour introduction par effraction et commettre un vol, possession de stupéfiants à des fins de trafic, possession de stupéfiants, possession de biens criminellement obtenus dépassant 5000$, fraude de moins de 5000$, omission de se conformer - tenu de se conformer à une ordonnance (3 chefs) et pour entrave à un agent de la paix.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Martin Ethier est prié de communiquer avec la police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Contact : Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]