SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le 15 décembre 2022, lors du dénombrement de 22 h, le personnel de l'unité à sécurité minimum de l'Établissement Archambault, un établissement fédéral à niveaux multiples de sécurité, a découvert que François Paquette manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec la Sûreté du Québec et un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

François Paquette, âgé de 53 ans, mesure 185 cm et pèse 85 kg. Il a le teint pâle, les yeux bruns, les cheveux châtains et porte des lunettes. Il purge actuellement une peine de 3 ans, 4 mois et 28 jours pour introduction par effraction et possession d'outils de cambriolage

Il a également purgé des peines majoritairement pour des délits acquisitifs, notamment des introductions par effraction.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de François Paquette est prié de communiquer avec la Sûreté du Québec.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

