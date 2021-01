Owen Spence, âgé de 25 ans, mesure 180 cm (5 pi 11 po) et pèse 85 kg (188 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il purge actuellement une peine de 2 ans, 9 mois et 25 jours pour non-respect des conditions d'engagement et de reconnaissance, possession non autorisée d'une arme prohibée/à autorisation restreinte, violation des règles d'entreposage, utilisation/entreposage négligent d'armes à feu, menace de causer la mort ou des blessures x2, possession d'arme dans un dessein dangereux, et menace de destruction de biens.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Owen Spence est prié de communiquer avec la GRC.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Laura Kirby, Gestionnaire, évaluation et interventions, Établissement de Stony Mountain, 431-277-2640