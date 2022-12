OTTAWA, ON, le 5 déc. 2022 /CNW/ - L'aide financière accordée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est maintenant disponible pour favoriser la participation du public et des groupes autochtones dans l'Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

L'objectif de l'évaluation régionale est de contribuer à éclairer les futures évaluations d'impact et les décisions fédérales pour les projets d'énergie éolienne extracôtière dans ces zones. À la fin de la phase de planification, actuellement en cours, l'évaluation régionale sera divisée en deux parties, dont l'une sera réalisée à Terre-Neuve-et-Labrador et l'autre en Nouvelle-Écosse. Les groupes autochtones, d'autres organisations et les membres du public peuvent présenter une demande d'aide financière en vue de participer à l'une de ces évaluations régionales, ou aux deux.

Les évaluations régionales devraient commencer au début de 2023. Au cours de cette étape, les personnes intéressées auront l'occasion de participer à des réunions et à d'autres possibilités de mobilisation, de prendre part aux travaux de groupes consultatifs, ainsi que d'examiner les rapports provisoires d'évaluation régionale lorsque ceux-ci seront disponibles.

Les demandes reçues d'ici le 16 janvier 2023 à 23 h 59 seront prises en compte.

Pour de plus amples renseignements sur l'évaluation régionale et l'aide financière, veuillez consulter le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83514). Vous pouvez également obtenir un complément d'information sur l'aide financière aux participants en communiquant avec le Programme d'aide financière aux participants, par courriel, à l'adresse [email protected] ou en composant le 1-866-528-1884.

Suivez-nous sur Twitter: @AEIC_IAAC #ÉnergieÉolienne

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence par courriel à [email protected] ou par téléphone au 343-549-3870.