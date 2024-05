Quatre innovations technologiques uniques au monde, en développement dans ces laboratoires, permettront de contrer la résistance antibiotique et de mieux alimenter la population mondiale

LAVAL, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - EVAH Corp. (« EVAH ») inaugure aujourd'hui officiellement ses nouveaux laboratoires en plein cœur de la cité de la biotechnologie de Laval en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, de M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, de Stéphane Boyer, maire de Laval, ainsi que de Michel Fortin, PDG d'EVAH, et des scientifiques, collaborateurs, investisseurs et gestionnaires de l'entreprise.

L'entreprise québécoise occupe une position de chef de file dans le domaine de la santé animale. En effet, l'expertise d'EVAH est reconnue et s'inscrit dans le cadre de l'approche One Health des Nations Unies qui reconnaît le lien entre la santé des humains, des animaux et l'environnement. Grâce à ces nouveaux laboratoires et locaux adaptés, EVAH poursuivra ses progrès en recherche et développement qui sont à la fine pointe des avancées technologiques en santé animale, tant à l'échelle québécoise, canadienne que mondiale.

« Grâce à des entreprises comme EVAH, qui ont bénéficié d'un soutien du programme BioMed Propulsion, nous dynamisons notre économie et favorisons l'innovation. L'industrie des sciences de la vie continue de se démarquer par ses recherches de pointe, tout en renforçant notre compétitivité sur la scène internationale », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L'inauguration de laboratoires scientifiques à Laval marque un tournant décisif pour notre région. Grâce à des investissements stratégiques, tels que celui accordé à EVAH, nous façonnons un avenir où Laval se distingue non seulement en tant que pôle d'innovation en biotechnologies, mais aussi comme un exemple de prospérité durable », a fait savoir Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« L'ouverture de ces nouveaux laboratoires est une étape importante pour EVAH et la réussite de sa mission. Ces laboratoires à la fine pointe de la technologie vont nous permettre d'aller plus loin dans nos étapes d'expérimentation et d'arriver à ce que l'on attend avec impatience, l'étape de la commercialisation. Ces installations modernes serviront également de vitrine technologique pour nos investisseurs et collaborateurs du Québec, du Canada et de l'international, mettant en lumière les avancées et le potentiel d'EVAH dans le secteur. Notre ultime objectif est de contribuer à mieux nourrir la planète, et ce, de façon durable », a indiqué Michel Fortin, cofondateur d'EVAH et PDG de l'entreprise.

Une équipe expérimentée qui a connu de retentissants succès

EVAH est fière de son engagement envers la diversité, valorisant les perspectives uniques et les expériences de chaque membre de l'équipe. Avec un effectif de 30 personnes hautement spécialisées, notre équipe multiculturelle enrichit considérablement l'environnement de travail. La diversité étant une valeur fondamentale chez nous, les femmes représentent plus de 77 % de notre personnel dévoué.

Les projets d'EVAH stimulent l'innovation dans les secteurs clés

Ses quatre projets de recherche et développement auront une incidence positive sur trois régions : la zone agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, la Cité de la Biotech de Laval ainsi que l'industrie de l'aquaculture canadienne et mondiale. Grâce à son vaste réseau de contacts au sein de l'industrie de la santé animale au Canada et à l'étranger, l'équipe d'EVAH agit à titre d'ambassadeur de son secteur d'activités et en matière d'innovation scientifique.

À propos d'EVAH

À titre de vecteur d'innovation en matière de santé animale, EVAH est une entreprise canadienne de biotechnologie dotée d'une perspective mondiale et qui préconise l'innovation pour un avenir meilleur. Son équipe de gestionnaires et de scientifiques mise sur l'acquisition et le développement de technologies et collabore avec des experts en recherche et développement pour porter ses solutions à l'étape de précommercialisation. EVAH est positionnée pour réagir aux tendances mondiales dans le domaine de l'élevage d'animaux destinés à la consommation et pour cibler des marchés en pleine croissance. À cette fin, l'entreprise propose des solutions visant à accroître la productivité afin de nourrir la population de façon durable au moyen de techniques de production saines, tout en répondant à la demande des consommateurs pour des protéines sans antibiotiques.

