Étudiants internationaux : la CAQ dégrade nos universités, mais le PQ pourrait mener au désastre

MONTRÉAL, le 29 août 2025 /CNW/ - Québec solidaire s'indigne de la chute dramatique des inscriptions d'étudiant•e•s internationaux dans les universités québécoises.

QS rappelle que les étudiant•e•s internationaux jouent un rôle clé dans l'équilibre financier du réseau, mais aussi dans sa vitalité intellectuelle et scientifique. Les difficultés budgétaires des universités, engendrées par la chute des inscriptions, compromettent leur capacité à offrir une éducation de qualité à l'ensemble de la population québécoise. Ce recul constitue donc un double échec : perte de talents et affaiblissement d'un réseau universitaire déjà sous pression.

« Il y a quelques années, le Québec était fier d'accueillir et de former les meilleur•e•s étudiant•e•s et du monde. Un grand nombre d'entre eux et elles décidaient de s'installer ici après leurs études et le Québec pouvait alors compter sur leur apport exceptionnel. Aujourd'hui, le bilan caquiste est abominable. Les inscriptions d'étudiant•e•s internationaux sont en chute libre et ces talents décident d'aller contribuer ailleurs. C'est un échec monumental du gouvernement Legault », déclare Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire en enseignement supérieur.

Québec solidaire pointe directement la CAQ comme responsable de la crise actuelle. En instaurant un climat d'incertitude et de fermeture, le gouvernement Legault a terni l'image du Québec à l'international.

« Les politiques caquistes nuisent déjà gravement à nos établissements. Les propositions encore plus contraignantes du Parti québécois mèneraient à une vraie catastrophe. En reprenant les discours simplistes de la droite, le PQ choisit d'ignorer les faits et la science. Le plan d'immigration du PQ est un mélange de rigidité idéologique et d'amateurisme. Couper drastiquement les seuils pour les étudiant•e•s internationaux, c'est fragiliser notre économie, mettre en péril nos universités et tourner le dos à l'avenir du Québec. » poursuit M. Zanetti.

Québec solidaire affirme qu'il est essentiel d'écouter et de travailler étroitement avec les universités afin de reconnaître le rôle central des étudiant•e•s internationaux dans la recherche, l'innovation et le financement de nos établissements. Le parti soutient aussi la création d'un comité d'experts apolitique et indépendant afin de définir notre capacité d'accueil, par secteur et par région. Surtout, Québec solidaire souhaite bâtir une politique d'immigration humaine et inclusive qui contribue au rayonnement du Québec.

