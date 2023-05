Étudiants étrangers discriminés - Le PQ dénonce la discrimination d'Immigration Canada à l'endroit des Africains francophones

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Immigration, Francisation et Intégration, Pascal Bérubé, a déposé une motion dénonçant la discrimination que subissent les étudiants étrangers francophones, plus particulièrement ceux en provenance de l'Afrique et enjoignant le gouvernement fédéral à agir. L'Assemblée nationale a accepté à l'unanimité l'initiative du Parti Québécois.

Prenant acte des données révélées par l'Institut du Québec à l'effet que le gouvernement fédéral refuse 72 % des candidats africains souhaitant venir étudier au Québec, la motion du Parti Québécois se libellait ainsi : « Que l'Assemblée nationale dénonce vigoureusement la discrimination que subissent les étudiants étrangers francophones, plus particulièrement ceux de l'Afrique, de la part d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et qu'elle enjoigne le gouvernement fédéral à s'y attaquer sans délai et de façon sérieuse ». L'ensemble des députés ont consenti au texte, lu par le député Pascal Bérubé.

« Je veux rappeler que les candidats refusés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), ils ont été acceptés par une université québécoise et par le gouvernement du Québec. L'éducation est une compétence législative qui n'appartient qu'au Québec et il ne revient qu'à lui de déterminer de la valeur d'une candidature étudiante. La discrimination dans le traitement subséquent de leur demande de permis d'étude est étonnante et inexplicable », ajoute l'élu indépendantiste, soulignant que les francophones se trouvent disproportionnellement visés par les refus d'IRCC.

Tandis que les établissements d'enseignement en région attendent de nombreux étudiants francophones qui seront majoritairement refusés, le taux d'acceptation des étudiants anglophones, ceux qui choisissent McGill par exemple, est deux fois plus grand. « Ils n'ont pas à se battre avec le ministère contrairement aux francophones. J'espère que le fédéral prendra acte de l'appui qu'a eu notre motion ce matin et prendra les actions qui s'imposent », a conclu Pascal Bérubé.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]