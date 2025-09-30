Les organisations qui développent une IA de confiance ont 60 % plus de chances de doubler le ROI de leurs projets d'IA, un chiffre qui souligne le coût élevé qui découle du non-respect des pratiques responsables.

CARY, N.C., 30 sept. 2025 /CNW/ - SAS, un leader mondial des données et de l'IA, présente les résultats d'une étude portant sur l'utilisation, l'impact et la fiabilité de l'intelligence artificielle. Selon le rapport IDC intitulé « Impact des données et de l'IA : l'impératif de la confiance », rédigé pour SAS, les responsables informatiques et les chefs d'entreprise déclarent avoir plus confiance dans l'IA générative (GenAI) que dans n'importe quelle autre forme d'IA.

Cette étude mondiale qui explore l'utilisation et l'adoption de l'IA révèle également que seules 40 % des entreprises investissent dans la gouvernance, l'explicabilité et des mesures de protection éthiques pour rendre leurs systèmes d'IA dignes de confiance. Or, les organisations qui priorisent une IA de confiance sont 60 % plus susceptibles de doubler le retour sur investissement (ROI) de leurs projets d'IA. Paradoxalement, certaines entreprises qui déclarent investir le moins dans des systèmes IA de confiance considèrent l'IA générative (par ex., ChatGPT) 200 % plus digne de confiance que l'IA traditionnelle (par ex., l'apprentissage automatique), bien que cette dernière représente la forme d'intelligence artificielle la plus établie, la plus fiable et la plus explicable.

« Notre étude dévoile une incohérence : les formes d'IA qui offrent des interactions similaires à celles des humains et une certaine familiarité sociale semblent inspirer davantage confiance, indépendamment de leur fiabilité ou de leur précision réelles », explique Kathy Lange, Research Director of the AI and Automation Practice chez IDC. « En tant que fournisseurs, professionnels et utilisateurs de l'IA, nous devons nous poser les questions suivantes : la GenAI inspire confiance, mais est-elle toujours digne de celle-ci ? Les dirigeants appliquent-ils les mesures de protection et les pratiques de gouvernance nécessaires à cette technologie émergente ? »

L'étude s'appuie sur une enquête mondiale menée auprès de 2 375 personnes situées en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Pour bénéficier de perspectives technologiques et commerciales, les participants ont représenté un mélange équilibré de professionnels de l'informatique et de dirigeants d'entreprises.

Les technologies d'IA émergentes inspirent le plus confiance

De manière générale, l'étude révèle que les technologies émergentes, comme l'IA générative et l'IA agentique, font parties des déploiements d'IA qui suscitent le plus de confiance, comparé aux formes d'intelligence artificielle plus établies. Près de la moitié (48 %) des personnes interrogées déclarent avoir « totalement confiance » dans l'IA générative, tandis qu'un tiers seulement (33 %) affirment la même chose de l'IA agentique. La forme d'IA considérée comme la moins digne de confiance est l'IA traditionnelle : moins d'une personne sur cinq (18 %) déclare lui faire entièrement confiance.

Même s'ils affirment avoir grandement confiance dans l'IA générative et l'IA agentique, les participants à l'enquête émettent néanmoins quelques inquiétudes, notamment en matière de confidentialité des données (62 %), de transparence et d'explicabilité (57 %), et d'utilisation éthique (56 %).

Pendant ce temps, l'IA quantique gagne rapidement en crédibilité, et ce même si la technologie permettant d'exécuter la plupart des cas d'usage n'est pas encore tout à fait au point. Près d'un tiers des décideurs dans le monde disent bien connaître l'IA quantique, et 26 % déclarent avoir pleinement confiance en cette technologie, même si ses applications concrètes n'en sont encore qu'à leurs débuts.

Le manque d'encadrement réduit l'impact de l'IA… et son ROI

L'étude fait état d'une augmentation rapide de l'utilisation de l'IA, notamment de la GenAI qui a très vite éclipsé l'IA traditionnelle tant en termes de visibilité que d'application (81 % contre 66 %). Mais cette tendance fait également monter d'un cran les risques et les préoccupations d'ordre éthique.

Dans toutes les régions, les chercheurs d'IDC ont constaté un décalage entre le niveau de confiance que les organisations accordent à l'IA et le degré de fiabilité réel de cette technologie. Selon l'étude, alors que près de 8 entreprises sur 10 (78 %) indiquent avoir pleinement confiance en l'IA, seules 40 % investissent pour rendre leurs systèmes réellement dignes de confiance grâce à la gouvernance, l'explicabilité et des dispositifs de protection éthiques.

L'étude montre également la faible priorité accordée à la mise en place de mesures permettant d'offrir une IA de confiance lors de la mise en œuvre des projets d'IA. Parmi les trois grandes priorités organisationnelles des personnes interrogées, l'élaboration d'un cadre de gouvernance de l'IA n'est citée que par 2 % des participants, et le développement d'une politique responsable en matière d'IA par moins de 10 %. Or, en ne priorisant pas les mesures nécessaires à une IA de confiance, ces organisations entravent leur capacité à exploiter tout le potentiel de leurs investissements IA dans le futur.

Les chercheurs ont réparti les participants à l'enquête en deux catégories : les « leaders » et les « suiveurs ». Les leaders correspondent aux entreprises ayant investi le plus dans les pratiques, les technologies et les cadres de gouvernance visant à rendre leurs systèmes d'IA dignes de confiance, et qui semblent en récolter les fruits. L'étude montre que ces mêmes leaders sont 1,6 fois plus susceptibles de multiplier le ROI de leurs projets d'IA par deux, voire plus.

L'absence d'un socle de données et d'une gouvernance solides freine l'IA

À mesure que les systèmes d'IA gagnent en autonomie et s'intègrent en profondeur dans les processus critiques, les socles de données deviennent de plus en plus importants. La qualité, la diversité et la gouvernance des données influencent directement les résultats de l'IA, rendant les stratégies relatives aux données intelligentes (smart data) essentielles pour en concrétiser les avantages (ROI, productivité, etc.) et réduire les risques.

L'étude a identifié trois obstacles majeurs aux implémentations réussies de l'IA : une infrastructure de données faible, une gouvernance médiocre et un manque de compétences en IA. Près de la moitié (49 %) des organisations citent les socles de données non centralisés ou les environnements de données cloud non optimisés comme l'une des principales barrières. Viennent ensuite la gouvernance insuffisante des données (44 %) et la pénurie de spécialistes qualifiés en interne (41 %).

Pour les personnes interrogées, la difficulté à accéder aux sources de données pertinentes (58 %) constitue la problématique numéro 1 dans la gestion des données utilisées dans les implémentations de l'IA. Parmi les autres questions majeures figurent la confidentialité et la conformité des données (49 %) ainsi que la qualité des données (46 %).

« Pour le bien de la société, des entreprises et des employés, il est impératif de pouvoir faire confiance à l'IA », conseille Bryan Harris, Chief Technology Officer chez SAS. « Pour y parvenir, les acteurs de l'IA doivent augmenter les taux d'implémentations réussies, les humains doivent examiner les résultats de l'IA avec un œil critique et les dirigeants doivent donner à leurs collaborateurs les moyens d'utiliser efficacement l'IA. »

Pour en savoir plus, assistez à la table ronde LinkedIn Live animée par Nicholas Thompson, PDG de The Atlantic, en compagnie de SAS, Deloitte et d'un invité d'IDC.

Pour accéder à l'intégralité du rapport, rendez-vous sur http://sas.com/ai-impact .

