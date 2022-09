La marque employeur au cœur des stratégies

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - De nouvelles données de l'Étude Élévation CASACOM révèlent que la marque employeur est le dispositif de choix des entreprises pour attirer, mobiliser et retenir les employé.e.s. L'étude annuelle, menée par CASACOM auprès de leaders des relations publiques (RP) et des communications du Québec et de l'Ontario[1], dévoile que plus d'une entreprise sur deux (55 %) possède une telle stratégie alors que les effets de la pénurie de main-d'œuvre influencent plus que jamais les priorités des organisations. Le sondage dresse le portrait des tendances du secteur, de l'ESG/RSE aux priorités et expertises du domaine, en passant par l'influence des RP et des communications.

« Il n'est pas surprenant de constater un tel engouement pour la stratégie de marque employeur compte tenu du manque criant de ressources. Les méthodes traditionnelles de recrutement et de rétention ne fonctionnent plus comme avant et les entreprises doivent plus que jamais se positionner comme des employeurs de choix auprès de leur personnel actuel ou futur », souligne Marie-Josée Gagnon, présidente fondatrice de CASACOM. « Notre étude dévoile encore une fois une mine d'or d'informations pertinentes sur les enjeux de l'heure pour guider les leaders de notre industrie dans leur prise de décision. »

L'objectif principal de la stratégie de marque employeur est l'attraction de meilleures candidatures pour près du tiers (29 %) des répondant.e.s. La rétention du personnel motive quant à elle l'implantation de la marque employeur pour une personne sur cinq (20 %).

Un avenir prometteur pour l'ESG et la RSE

Les avancées dans le domaine de l'ESG (performance environnementale, sociale et de gouvernance) et de la RSE (responsabilité sociale d'entreprise) dans la dernière année ont été timides. Que ce soit l'implantation de ce type de stratégie (50 %) ou la publication d'un rapport annuel pour témoigner du progrès de l'entreprise (49 %), on constate une compréhension mitigée de la démarche ESG/RSE. Toutefois, l'augmentation du budget lui étant alloué chez la majorité des organisations sondées (67 %) est une donnée encourageante.

« Je suis très optimiste quant aux investissements croissants en ESG et en RSE d'une proportion importante d'entreprises ! Ce type de stratégie étant complexe en raison de ses multiples facettes et de l'implication d'une diversité de parties prenantes, les cadres doivent l'implanter de façon réfléchie », remarque Christelle Masson, directrice, ESG.

__________________________ 1 Sondage web réalisé par Léger entre le 8 juin et le 8 juillet 2022 par Léger auprès de 177 leaders œuvrant en RP et en communications au sein d'entreprises privées ou publiques du Québec et de l'Ontario.

Influence des RP : l'occasion de se démarquer

La taille des équipes de RP et communications a augmenté au cours des deux dernières années, mais c'est un changement de cap qui s'annonce pour les 12 prochains mois alors qu'on prédit le statu quo dans 60 % des entreprises sondées. Ces équipes sont représentées au sein du comité de direction dans 81 % des organisations sondées. Plus encore, 75 % des personnes à la tête de ce département font des présentations au conseil d'administration, un signe que leur influence ne s'essouffle pas.

Autres faits saillants de l'étude

La communication numérique et les médias sociaux (54 %), les relations médias (41 %) ainsi que la marque et le positionnement stratégique d'entreprise (38 %) constituent les priorités des professionnel.le.s sondé.e.s.

Plus des trois quarts (76 %) des entreprises ont eu recours à la consultation externe en RP/communications dans les deux dernières années. Pallier le manque de ressources internes était la principale raison pour 66 % d'entre elles.

Parmi les organisations n'ayant pas implanté de stratégie de marque employeur, plus du trois quarts (77 %) d'entre elles comptent en implanter une dans le futur.

La majorité des cadres affirment intégrer les principes de diversité, d'équité et d'inclusion dans leurs photos et vidéos (90 %) et dans leurs écrits via l'écriture inclusive (76 %).

Pour consulter l'étude complète : casacom.ca/etude-elevation

À propos de CASACOM

Fondée à Montréal en 2001, CASACOM est une firme pancanadienne indépendante spécialisée en stratégie d'affaires, en relations publiques et en communication intégrées. Grâce à son approche 360 et ses résultats mesurables et démontrés, CASACOM aide sa clientèle nationale et internationale à bâtir et consolider ses relations avec ses publics cibles afin d'augmenter son impact. Réputée pour ses nombreux prix d'excellence et ses programmes d'envergure, elle œuvre en communication d'entreprise, en affaires publiques, en communication marketing et en marketing relationnel numérique. CASACOM est habitée par des professionnel.le.s engagé.e.s qui visent toujours plus haut, pour eux et pour nos clients. CASACOM peut aussi compter sur plus de 120 partenaires à l'échelle mondiale par l'entremise du groupe Worldcom PR Group, le plus important réseau international de firmes indépendantes de relations publiques. Pour plus de renseignements, visitez www.casacom.ca .

SOURCE CASACOM

Renseignements: Marie-Eve Landry, 438-830-9800, [email protected]