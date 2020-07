TORONTO, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Le Comité permanent des finances et des affaires économiques siégera pour l'étude des recommandations concernant la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière, et les effets de la crise de la COVID-19 dans certains secteurs de l'économie.

Le comité prévoit tenir des audiences publiques par vidéoconférence (Zoom) au sujet du secteur de l'infrastructure le jeudi 30 juillet 2020, le mardi 4 août 2020, le mercredi 5 août 2020, le jeudi 6 août 2020, le lundi 10 août 2020, et le mardi 11 août 2020.

Les personnes qui souhaitent se proposer pour une présentation orale sur le secteur de l'infrastructure, par vidéoconférence ou téléconférence, sont priées de s'inscrire d'ici le vendredi 24 juillet 2020 à 17 h (HAE).

Celles et ceux qui ne souhaitent pas faire de présentation orale, mais souhaitent commenter sur le secteur de l'infrastructure peuvent envoyer un mémoire d'ici le mardi 11 août 2020 à 18 h (HAE).

Pour vous inscrire ou soumettre un mémoire, veuillez visiter le site suivant : ola.org/fr/demande-comites.

Amarjot Sandhu, député provincial, président du Comité

Julia Douglas, greffière

Bureau 1405, Édifice Whitney

Queen's Park, Toronto (Ontario) M7A 1A2

Les appels à frais virés sont acceptés.

This information is available in English upon request.

SOURCE Comité permanent des finances et des affaires économiques, Assemblée législative de l'Ontario

Renseignements: Téléphone : (416) 325-3515, Télécopie : (416) 325-3505, ATS : (416) 325-3538