Étude de l'Association minière du Québec - L'INDUSTRIE MINIÈRE : DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES MAJEURES POUR TOUT LE QUÉBEC

QUÉBEC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) est heureuse de rendre publique la dernière étude sur les retombées économiques de l'industrie minière au Québec, relative à l'année 2020. Cette étude confirme l'importance de la contribution de l'industrie minière à l'économie québécoise et permet de quantifier l'ampleur des retombées du point de vue des emplois générés et soutenus, de la contribution au produit intérieur brut (PIB) du Québec, de leur contribution au coffre de l'État, mais également de leur répartition dans les diverses régions du Québec.

Ce rapport démontre concrètement le rôle de l'industrie minière dans l'économie québécoise. En 2020, l'ensemble des activités de l'industrie au Québec atteignait 12,5 G$, dont 11,7 G$ consacrés à l'exploitation et à l'exploration minière. La contribution de l'industrie au PIB du Québec n'a cessé de croître sur la période couverte par les rapports sur les retombées économiques produits par l'AMQ, soit entre 2014 et 2020, atteignant ainsi 10,5 G$, soit un bond de 36,4%.

L'étude met en lumière l'apport de l'industrie dans les régions minières, mais également dans les grands centres urbains. Pour l'AMQ, il est clair que des régions comme Montréal ou la Montérégie sont beaucoup plus près de l'industrie minière qu'on peut le croire. À titre d'exemple, l'ensemble des activités minières (exploitation, exploration et investissements) en Abitibi-Témiscamingue, région minière numéro un, atteignait 3,52 milliards de dollars, tandis que la région de Montréal arrive au troisième rang avec un total sur son territoire de l'ordre de 1,3 milliard de dollars.

En matière d'emplois, l'étude révèle que l'ensemble des activités minières a soutenu au Québec 48 187 années-personnes de travail sous forme d'emplois directs, indirects et induits. De ce nombre, 15 589 sont occupés par des résidents de l'Abitibi-Témiscamingue, 7 585 par des résidents de la Côte-Nord et 10 618 par des résidents de Montréal et de la Montérégie. Les femmes sont de plus en plus présentes au sein de l'industrie minière, voyant son nombre d'emplois directs augmenter de 42 % entre 2014 et 2020. On remarque le même phénomène du côté des travailleurs provenant des communautés autochtones dont le nombre a augmenté de 69 % en six ans.

Le secteur minier est composé d'un réseau de plus de 4 850 fournisseurs, ayant leur place d'affaires au Québec. De ce nombre, 1 483 ont leur place d'affaires en Abitibi-Témiscamingue, 906 à Montréal et 556 en Montérégie.

En réalisant cette étude aux deux ans, l'AMQ offre des réponses aux questions qui lui sont souvent posées notamment : combien les gouvernements perçoivent-ils de la mise en valeur des ressources minérales? La réponse : 2,4 milliards de dollars en 2020. Plus précisément, ce sont plus de 1,8 milliard de dollars qui ont été versés au gouvernement du Québec et 620 millions de dollars pour le gouvernement du Canada, et ce, sans compter l'impôt sur le revenu des sociétés.

La plus importante contribution à cette hausse des revenus fiscaux provient des droits miniers qui ont plus que quintuplé, passant de 121,1 M$ en 2014 à 631,7 M$ en 2020.

Pour consulter l'étude complète, cliquez ici.

Citations

« L'industrie minière a fait preuve de beaucoup de résilience et a mis en place de nombreuses solutions pour limiter les répercussions de la crise de la COVID-19 sur ses opérations. Ces actions ont eu des répercussions positives et ont permis de maintenir à l'emploi un grand nombre de travailleurs aidant ainsi les régions à traverser cette pandémie. »

« Le Québec est un territoire riche en minéraux et les activités de l'industrie minière contribuent à sa vitalité économique. L'apport du secteur minier au PIB du Québec est indéniable. La croissance marquée des revenus fiscaux, parafiscaux et des redevances minières est un signe probant de la valeur ajoutée de l'industrie pour le Québec et pour son gouvernement. Entre 2014 et 2020, ils ont bondi de 77%. Une bonne partie de cette hausse s'explique par l'augmentation de 422% des droits miniers qui se chiffrent à 631,7 M$ pour l'année 2020. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Source: Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]; Renseignements médias: Jade Stefanini, Conseillère, Communications et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (581) 398-9535 (cellulaire), Courriel : [email protected]