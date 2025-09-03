Étude d'IBM : l'utilisation de l'IA fantôme augmente alors que les travailleurs canadiens devancent les employeurs dans l'adoption de l'IA

79 % des employés de bureau canadiens utilisent des outils d'intelligence artificielle - seulement un sur quatre utilise des solutions d'IA de niveau entreprise

97 % disent que l'IA améliore la productivité; près de 80 % disent qu'elle améliore le travail stratégique ou créatif

46 % des employés quitteraient leur emploi pour se joindre à une entreprise qui utilise l'IA plus efficacement

MARKHAM, Ontario,, le 3 sept. 2025 /CNW/ -- Une nouvelle étude commandée par IBM révèle que l'IA fantôme, l'utilisation d'outils et d'applications d'intelligence artificielle au travail sans l'approbation officielle ni la supervision du service informatique d'une entreprise, est de plus en plus courante au Canada. Alors que 79 % des employés de bureau disent qu'ils utilisent l'IA au bureau, seulement 25 % utilisent des outils d'IA de niveau entreprise, ce qui témoigne d'un fossé grandissant entre les attentes des employés et le niveau de préparation des entreprises.

Les autres ont recours à une combinaison d'outils personnels et d'outils de l'employeur (33 %) ou entièrement à des applications personnelles (21 %). Le recours croissant aux outils d'IA personnels au travail fait courir de sérieux risques aux entreprises canadiennes, des fuites de données aux problèmes de conformité à la perte de contrôle des informations commerciales sensibles.

« L'adoption de l'IA au travail n'est plus théorique - elle est bien réelle et elle est menée par les employés, a déclaré Deb Pimentel, présidente d'IBM Canada et directrice générale de Technologies, IBM Canada. Afin d'exploiter la valeur de l'IA de manière efficace et sécuritaire pour optimiser les opérations, les dirigeants devraient donner la priorité aux solutions sécuritaires, aligner l'IA sur des objectifs d'affaires concrets et favoriser une culture axée sur les données. L'urgence d'agir est claire : diriger avec prévoyance, investir dans une infrastructure de données robuste et libérer le pouvoir transformateur de l'IA afin de construire un avenir professionnel prospère au Canada. »

Alors que l'IA offre aux organisations la possibilité d'améliorer considérablement la productivité, la technologie pose de nouveaux défis auxquels les organisations doivent faire face pour assurer la sécurité de leurs données - surtout en raison des nombreux employés canadiens qui testent des outils d'IA personnels au travail. Le rapport 2025 d'IBM sur le coût d'une violation de données fait ressortir les risques accrus que représente l'« IA fantôme », l'utilisation par les employés d'outils d'IA non approuvés au travail. Au cours de la dernière année, l'IA fantôme a ajouté des coûts de près de 308 000 $ CDN à chaque violation de données.

Rob Wilmot, directeur général et associé délégué, IBM Conseil Canada a déclaré que « la révolution de l'IA au travail fait ressortir un écart important entre les attentes des employés et ce que les entreprises mettent à leur disposition. Sans solutions sécuritaires de niveau entreprise pour transformer les principaux systèmes et processus, les entreprises risquent des pertes de productivité et des expositions de données alors que les employés cherchent des alternatives. Une action réfléchie et ciblée est nécessaire afin de combler cet écart pour que les entreprises canadiennes obtiennent des gains de productivité concrets et une protection solide des données. La bonne nouvelle est que certaines entreprises chefs de file le font déjà et retirent de la valeur de leurs actions. Cela est réel. Notre défi collectif consiste à mettre cela en œuvre de manière réfléchie, mais rapidement. »

L'adoption de l'IA par les employés transforme la manière dont nous travaillons

Les travailleurs canadiens considèrent massivement l'IA comme un outil qui les rend meilleurs dans leur travail. Selon l'étude, 97 % disent que l'IA améliore leur productivité au travail. 86 % ont dit se sentir à l'aise avec l'utilisation de l'IA et 80 % affirment que l'IA leur permet de passer davantage de temps sur les aspects stratégiques ou créatifs de leur travail.

Les travailleurs canadiens croient également que les gains de productivité générés par l'IA sont bien réels. Plus de la moitié (55 %) affirment que l'IA leur fait gagner d'une à trois heures par semaine; 26 % disent gagner jusqu'à 6 heures. Les principaux avantages identifiés sont les suivants :

Exécution plus rapide des tâches (61 %)

Gestion plus efficace de la charge de travail (43 %)

Amélioration de la précision (40 %)

Augmentation de la créativité (39 %)

L'adoption de l'IA par les entreprises canadiennes freine l'adoption par les employés

Malgré une utilisation élevée et des avantages évidents, seulement 29 % des travailleurs croient que leur employeur utilise l'IA à son plein potentiel. Le fossé de confiance est particulièrement prononcé parmi les travailleurs âgés de 45 à 54 ans. Seulement 20 % des représentants de ce groupe disent que leur organisation fait bien les choses.

Les employés ont une idée claire des domaines dans lesquels l'IA pourrait apporter le plus de valeur ajoutée, identifiant l'analyse des données et la génération de rapports (60 %), l'automatisation des tâches répétitives (55 %) et la création de contenu (37 %) comme étant les opportunités les plus prometteuses.

Pour les employeurs, ce décalage a un coût. Près de la moitié des travailleurs (46 %) disent qu'ils quitteraient leur employeur actuel pour un autre qui utiliserait l'IA de manière plus efficace. Au sein de la génération Z, ce chiffre atteint 62 %.

Une feuille de route pour l'adoption responsable de l'IA par les entreprises

Pour suivre le rythme dicté par la main-d'œuvre et devenir plus efficaces, agiles et innovantes avec l'IA, IBM recommande aux entreprises canadiennes de se concentrer sur cinq priorités :

Mettre en place une fondation de données moderne : l'IA dépend de données structurées et bien gérées. Les organisations doivent investir dans une infrastructure qui permet aux modèles d'IA d'accéder à des données fiables et de qualité, tout en tenant compte dès le départ des biais, de la confidentialité et des exigences réglementaires. Intégrer une gouvernance de l'IA : les organisations ont besoin d'outils et de processus pour évaluer le degré de maturité de l'IA, gérer les risques et assurer la conformité avec les réglementations mondiales. Une gouvernance de l'IA intégrée fournit le cadre requis pour assurer la surveillance des systèmes d'IA, atténuer les risques et aligner les applications d'IA sur les normes éthiques et juridiques. Mettre en place un cadre d'IA responsable : les systèmes d'IA doivent être conçus et déployés de manière éthique en privilégiant les principes d'explicabilité, d'équité, de robustesse, de transparence et de protection des renseignements personnels. Ces mesures aident à réduire les biais, à protéger les données des utilisateurs et à renforcer le niveau de confiance à l'endroit des applications d'IA. À titre d'exemple, des cadres comme ceux qu'IBM a mis en place alignent les stratégies d'IA avec les normes éthiques et les exigences réglementaires. Mettre la priorité sur les cas d'utilisation axés sur l'entreprise : l'IA doit être alignée sur des résultats opérationnels réels - qu'il s'agisse d'optimiser les services internes, d'améliorer les interactions avec les clients ou de réduire les coûts. Chez IBM, nous avons adopté cette approche à l'interne par l'entremise de notre stratégie « client zéro ». Grâce à notre plateforme d'IA watsonx, nous avons optimisé les fonctions essentielles de nos groupes des ressources humaines, de la finance et du juridique. Un exemple est AskHR, un assistant virtuel propulsé par l'IA qui a traité plus de 11 millions d'interactions avec les employés et résolu plus de 94 % des demandes courantes en 2025, tout en réduisant les coûts et en créant de nouveaux rôles. Investir dans la formation et l'adoption inclusives : la technologie seule ne suffit pas. Les employés doivent avoir les compétences nécessaires pour utiliser l'IA de manière confiante et responsable. Bien que 61 % des travailleurs disent que leur employeur priorise l'amélioration des compétences en IA, beaucoup doutent de l'existence d'un plan formel. Il est essentiel de combler cette lacune pour garantir le succès de l'IA à grande échelle.

Méthodologie de l'étude : la recherche a été réalisée par Censuswide auprès d'un échantillon de 4 000 employés de bureau travaillant à temps plein qui ne sont pas des entrepreneurs individuels et qui sont familiers avec l'IA aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Brésil (18 +). Les données ont été recueillies entre le 23 et le 30 mai 2025.

