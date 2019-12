Étiquette en milieu de travail 2020 : une étude démontre que les employeurs canadiens considèrent que le langage vulgaire et les animaux de compagnie constituent les plus grandes infractions au code de conduite en milieu de travail, alors que les perçages non traditionnels sont acceptables

90 % des gestionnaires déclarent que les milieux de travail sont moins protocolaires qu'il y a dix ans.

TORONTO, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Une nouvelle étude menée par Accountemps, cabinet mondial de recrutement en personnel, révèle certaines choses à faire et à éviter dans les milieux de travail d'aujourd'hui. Bien que presque tous les gestionnaires principaux interrogés au Canada (90 %) aient déclaré que les organisations sont devenues moins strictes au cours des dix dernières années, certains comportements restent mal vus, notamment l'usage de langage vulgaire (55 %), le fait d'amener des animaux de compagnie au bureau (51 %) et l'affichage d'éléments décoratifs politiques (47 %). Cependant, environ un tiers des entreprises sont maintenant plus tolérantes envers les employés qui affichent des perçages non traditionnels (34 %), des tatouages visibles ainsi que des couleurs de cheveux non naturelles et qui portent des tenues décontractées (tous trois à 32 %).

Les gestionnaires ayant déclaré que les milieux de travail étaient devenus moins stricts ont mentionné les normes sociales plus souples (65 %) et les entreprises qui tentent d'attirer de jeunes professionnels (54 %) comme raisons principales de ce changement.

Conclusions additionnelles :

Vingt-sept pour cent des employeurs ont mentionné que l'usage d'un langage familier ou d'émoticônes dans les courriels était plus acceptable maintenant que par le passé.

Un grand nombre de gestionnaires principaux ont déclaré que, en plus de l'affichage d'éléments décoratifs politiques au travail (47 %), l'écoute en continu d'événements politiques (42 %) et les discussions politiques (22 %) étaient et restent inappropriées.

Environ deux répondants sur cinq ont indiqué que l'écoute de musique sans écouteurs (41 %) et l'écoute en continu d'événements sportifs (39 %) restent inappropriées au bureau.

Bien que les employeurs croient en général que l'assouplissement des normes sociales représente la cause principale des changements touchant le code de conduite au travail, 44 % des entreprises pensent plutôt que l'influence de la culture technologique sur les organisations constitue le principal déclencheur.

« À mesure que les milieux de travail évoluent, un grand nombre de professionnels recherchent de plus en plus de souplesse chez les employeurs en ce qui concerne leurs préférences personnelles au travail, a mentionné Koula Vasilopoulos, présidente de district d'Accountemps. L'image de la culture d'entreprise au sein d'une organisation peut avoir une incidence sur le type de professionnels qu'elle attire et, à la longue, qu'elle conserve. Il revient aux employeurs de créer l'environnement qu'ils veulent promouvoir en mettant en place des directives claires en matière d'étiquette au travail et en donnant l'exemple par le biais de leurs propres comportements. »

« Vos actions au travail en disent long et peuvent avoir une incidence sur votre réputation professionnelle à long terme, pour le meilleur ou pour le pire. Si vous n'êtes pas certain de la manière dont une tenue ou un commentaire peut être interprété, il vaut mieux être prudent, a ajouté Mme Vasilopoulos. Faire preuve de considération à l'égard de vos collègues contribue grandement à maintenir un milieu de travail positif et inclusif ainsi qu'un respect mutuel pour assurer le succès de l'entreprise.»

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Accountemps et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage comprend des réponses de plus de 600 gestionnaires principaux dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus au Canada.

