État du service sur la ligne 13 - Mont-St-Hilaire

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Exo informe sa clientèle et ses partenaires que la circulation ferroviaire est présentement interrompue sur la ligne 13 - Mont-Saint-Hilaire, en raison d'un déraillement de train de marchandises du CN dans le secteur de Saint-Lambert.

Train

Exo annonce que deux départs seront annulés :

Le départ de 12 h 30 de la gare centrale en direction de Mont-Saint-Hilaire;

Le départ de 13 h 45 de la gare Mont-Saint-Hilaire en direction de la gare Centrale.

Exo informera sa clientèle de l'état du service pour la pointe du soir vers 15 h, en fonction de la situation sur les voies ferrées dans le secteur de Saint-Lambert.

Les mesures alternatives sont les suivantes :

La ligne 200 d'exo du métro Longueuil - Université de Sherbrooke ;

- Université de ; La ligne 300 de la station Brossard du REM;

Les lignes du RTL pour les usagers se dirigeant vers les gares Saint-Lambert et Longueuil - St-Hubert .

Les titres TRAIN seront acceptés à bord du métro de Montréal, du REM et des lignes d'autobus du RTL.

Autobus

En ce qui concerne le service d'autobus, compte tenu de la fermeture de la route 116, des délais de 15 à 30 minutes sont à prévoir pour deux de nos lignes d'autobus :

La ligne 200 du secteur Vallée- Richelieu ;

; La ligne 681 du secteur Chambly-Richelieu-Carignan.

Pour suivre l'état du service, veuillez consulter le site web exo.quebec , Chrono et exo13 Mont-Saint-Hilaire (@exo13_SH) / X

