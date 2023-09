État de la situation de l'itinérance au Québec - Dévoilement du rapport sur le dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a dévoilé aujourd'hui le rapport du dénombrement national des personnes en situation d'itinérance visible au Québec. Ce dénombrement s'est tenu dans 13 régions du Québec le soir du 11 octobre 2022. Cet exercice a mobilisé plus de 1 000 bénévoles, plus de 350 points de service d'organismes communautaires et plusieurs centaines d'intervenants et de travailleurs de rue. Il permet de suivre l'évolution et l'ampleur du phénomène de l'itinérance au Québec.

Les résultats contenus dans ce rapport, obtenus grâce aux analyses de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), permettent de faire un état de la situation sur l'itinérance au Québec, au lendemain de la pandémie. On y présente les estimations du nombre de personnes en situation d'itinérance visible dans chacune des régions participantes, une description des caractéristiques des 4 524 personnes sans logement stable et sécuritaire qui ont répondu au questionnaire et des comparaisons entre ces données et celles issues du dénombrement national réalisé le 24 avril 2018.

On estime ainsi que, le soir du 11 octobre 2022, 10 000 personnes se trouvaient en situation d'itinérance visible dans les régions participantes, dont 4 690 à Montréal.

En comparant l'exercice du 24 avril 2018 et celui du 11 octobre 2022, on observe que l'itinérance a augmenté dans toutes les régions ayant fait l'objet d'un dénombrement en 2018. En considérant notamment que deux nouvelles régions (Abitibi-Témiscamingue et Côte-Nord) ont fait l'objet d'un dénombrement en 2022 et que davantage de municipalités ont été sillonnées, on peut estimer, sur la base des données disponibles et après avoir fait les ajustements requis, une augmentation de 2 523 personnes en situation d'itinérance visible. Les caractéristiques des personnes en situation d'itinérance demeurent relativement similaires à celles de 2018.

Le rapport met en lumière trois éléments importants pour contextualiser l'augmentation du phénomène au Québec.

Pénurie de logements abordables : La Société canadienne d'hypothèques et de logement révèle qu'on observe une diminution du taux d'inoccupation des appartements locatifs en 2022. La proportion de ces appartements abordables pour les ménages est très faible.



COVID-19 : La pandémie de la COVID-19 a eu un impact sur l'augmentation du nombre estimé de personnes en situation d'itinérance. Le dénombrement québécois s'est déroulé en octobre 2022, soit plus de deux ans et demi après l'urgence sanitaire au Québec.



Amélioration de la méthodologie : Deux régions de plus ont participé à la démarche (Abitibi-Témiscamingue et Côte-Nord) en 2022 par rapport à 2018, ce qui pourrait expliquer une partie de l'augmentation du nombre estimé de personnes en situation d'itinérance dans les lieux extérieurs.

Rappelons que des sommes importantes ont été investies dans des mesures pour prévenir et réduire l'itinérance, notamment avec le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance. Ce plan prévoit des investissements de 280 millions $ sur cinq ans, auxquels s'est ajoutée, en 2022-2023, une somme de 12,33 millions $ pour rehausser l'offre de services en hébergement d'urgence et pour augmenter le nombre de projets visant la stabilité résidentielle avec accompagnement.

Faits saillants :

Au total, incluant les 11 régions ayant participé aux dénombrements de 2022 et de 2018, on remarque une augmentation du nombre estimé de personnes en situation d'itinérance ayant passé la nuit dans un organisme d'hébergement, dans un lieu extérieur, ou dans un établissement de détention provincial ou un quartier cellulaire de poste de police en 2022 avec un pourcentage de variation de 44 % (soit 8 254 personnes contre 5 731 en 2018).





Puisque les méthodologies diffèrent, on ne peut pas comparer directement les résultats de l'exercice de 2018 à ceux de 2022. Ainsi, bien que les résultats de 2022 soient plus précis, il fallait adapter les estimations de 2022 à celles réalisées en 2018 avant de les comparer. Les ajustements statistiques, ainsi que toutes les analyses, ont été faits par l'Institut national de santé publique du Québec. Rappelons que la méthodologie de l'exercice de 2022 a été modifiée par rapport à celle de 2018. Parmi ces changements, il faut mentionner que : deux nouvelles régions (Abitibi-Témiscamingue et Côte-Nord) ont fait l'objet d'un dénombrement; davantage de municipalités ont été sillonnées, dont Gatineau , Trois-Rivières, Drummondville et Saint-Jérôme; 3 923 personnes incarcérées dans un établissement de détention provincial ou un quartier cellulaire d'un poste de police ont été interrogées sur leur situation résidentielle; la collecte de données administratives dans les hôpitaux a été systématisée.





Il est également important de noter que le nombre total de personnes se trouvant en situation d'itinérance visible, qui n'a pas été arrondi, est inférieur au nombre total de personnes qui connaissent un épisode d'itinérance au cours d'une année et qu'il ne prend pas en considération plusieurs réalités de l'itinérance, dont celles liées à l'itinérance cachée.





Le dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible est un engagement inscrit dans le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 -- S'allier devant l'itinérance. Il vise à alimenter notamment le Plan de surveillance thématique sur l'itinérance, ainsi que le prochain portrait de l'itinérance au Québec.

