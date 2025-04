Et si les prochains accessoires tendances québécois venaient d'une femme noire ?

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Dans un paysage entrepreneurial où les marques issues de la diversité sont encore trop souvent associées à des produits dits "culturels" ou "ethniques", Missiris Montréal, fondée par une entrepreneure montréalaise, vient briser les clichés… en affrontant les Dragons.

Aïsha Temfack, CPA de formation, contrôleure financière et maman de deux enfants, a fondé Missiris Montréal en fin 2022 avec une idée bien claire : créer une marque de sacs à main qui allie design luxueux, praticité, durabilité et accessibilité, sans compromis… et surtout, sans étiquette réductrice.

Ce mercredi à 20h, elle présente sa marque dans le tout premier épisode de la nouvelle saison de "Dans l'œil du dragon", sur ICI Radio-Canada Télé.

Une marque de luxe pratique qui refuse les cases

Missiris Montréal s'adresse à toutes les femmes qui veulent se sentir spéciales chaque jour -- pas seulement lors des grands événements. Cuir vegan, design audacieux, intérieur signature rouge, compartiments pensés pour la vraie vie : chaque sac est pensé pour répondre aux besoins des femmes ambitieuses, tout en restant financièrement accessible.

« En tant que femme noire, on s'attend à ce que je vende des produits culturels. Moi, j'ai choisi de créer une marque qui rivalise avec les Michael Kors, Kate Spade, Coach et autres, avec une touche montréalaise et une mission sociale. Je veux prouver qu'une marque d'ici peut faire rayonner le Québec dans l'univers du luxe accessible. »

Du cabinet comptable… au plateau des Dragons

Ancienne employée de deux des plus grandes firmes comptables au monde, Aïsha Temfack a mis son expertise financière au service de son rêve entrepreneurial. En moins de trois ans, Missiris s'est imposée comme une marque émergente à suivre -- portée par une communauté de femmes ambitieuses, engagée, et construite avec une croissance maîtrisée et une vision stratégique.

Sa vision : faire de Missiris l'une des trois marques de sacs les plus influentes au Canada d'ici cinq ans, tout en continuant à soutenir une cause encore trop peu connue au Québec -- celle des jeunes filles victimes de mariages forcés et précoces en Afrique.

