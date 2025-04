Aïsha Temfack célèbre ses 20 ans d'immigration au Québec avec une offre d'investissement dans Dans l'œil du dragon et émeut tout le Québec au passage

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Dans un marché dominé par des géants de la maroquinerie, Missiris Montréal, une jeune marque québécoise indépendante tire son épingle du jeu grâce à une stratégie numérique bien pensée, un branding distinctif, et une mission sociale profondément ancrée.

Aïsha Temfack et Anne Martel sur le plateau de Dans l'oeil du dragon (Groupe CNW/MISSIRIS MONTRÉAL)

Missiris Montréal, fondée par Aïsha Temfack, CPA de formation, maman et entrepreneure d'origine camerounaise, a été présentée dans le tout premier épisode de la nouvelle saison de Dans l'œil du dragon, diffusé ce mercredi à 20h sur ICI Radio-Canada Télé.

Elle y a reçu la toute première offre d'investissement de la dragonne Anne Martel, ancienne cofondatrice d'Element AI.

Une marque en phase avec le Québec d'aujourd'hui

Dans un Québec où les consommateurs recherchent de plus en plus des marques authentiques, humaines et porteuses de sens, Missiris Montréal s'impose comme une réponse aux attentes d'une nouvelle génération. Elle mise sur :

une relation directe et sincère avec sa clientèle ,

, une communauté québécoise fidèle et mobilisée ,

, et une vision de la mode qui allie beauté, utilité et impact social.

« Je veux bâtir une marque dont les Québécois•es peuvent être fiers. Une marque qui reflète le Québec d'aujourd'hui : diversifié, ambitieux et solidaire. »

-- Aïsha Temfack, fondatrice de Missiris

Une marque de sacs… et de mission

Missiris propose des sacs pensés pour les femmes ambitieuses :

élégants comme des sacs de luxe,

pratiques comme des sacs de tous les jours,

durables dans le temps,

et accessibles financièrement.

Mais ce qui distingue profondément la marque, c'est sa mission sociale :

Chaque vente contribue à soutenir des jeunes filles en Afrique victimes de mariages précoces et forcés -- une cause encore trop peu médiatisée au Québec.

Pour Aïsha, c'est une façon d'honorer ses origines africaines tout en incarnant les valeurs d'inclusion, de solidarité et d'impact social chères au Québec.

Un moment télévisuel chargé d'émotion

Lors de son pitch, Aïsha révèle que sa famille célèbre ses 20 ans d'immigration au Québec et que ses parents l'accompagnent. Émus, les Dragons demandent s'il est possible de rencontrer les parents. Leur arrivée spontanée sur le plateau déclenche un moment de télévision sincère et bouleversant -- un instant d'humanité rare, où l'émotion touche aussi bien l'équipe que les investisseurs… et la fondatrice elle-même.

Une première offre d'investissement pour Anne Martel

Missiris devient la première entreprise à recevoir une offre de la nouvelle dragonne Anne Martel, qui n'a pas caché son coup de cœur :

" C'est pour rencontrer des entrepreneurs comme Aïsha qu'on accepte d'être Dragon. En plus d'avoir des beaux produits, Aisha porte une histoire de résilience qui ne laisse personne indifférent. Je suis heureuse de pouvoir l'aider dans sa mission".

-- Anne Martel

www.missirismtl.com

