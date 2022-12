TORONTO, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Les véhicules électriques ne contribuent pas seulement à la qualité de l'air, ils aident également les familles à réduire les coûts de leurs factures mensuelles aussi. Les prix mondiaux croissants et imprévisibles du pétrole et le désir de plus en plus fort des Canadiens de réduire leur empreinte écologique incitent davantage de ménages et d'entreprises à se soustraire aux fluctuations de l'essence et du diesel en se procurant un véhicule zéro émission. Lorsque les Canadiens procèdent à l'achat d'un véhicule neuf, le gouvernement du Canada prend des mesures pour que davantage de véhicules zéro émission sillonnent les routes.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada a publié un projet de règlement qui établit des objectifs de ventes de véhicules zéro émission pour les constructeurs et les importateurs d'automobiles, de camionnettes et de VUS neufs. Selon le règlement, à compter de 2026, au moins 20 p. 100 des véhicules neufs vendus au Canada seront des véhicules zéro émission, et ce pourcentage augmentera pour atteindre au moins 60 p. 100 d'ici 2030, jusqu'à représenter la totalité de l'offre en 2035. Ces objectifs aideront à accroître l'offre afin que davantage de Canadiens désirant être propriétaires d'un véhicule zéro émission puissent en acheter un.

En plus de s'assurer qu'il y a davantage de véhicules zéro émission sur le marché, le gouvernement a également annoncé les investissements suivants afin que les Canadiens puissent acheter et recharger plus facilement un véhicule électrique :

Un investissement pour ajouter 50 000 nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques au pays, afin de porter à près de 85 000 le nombre total de bornes financées par le gouvernement fédéral dans l'ensemble du Canada d'ici 2027. Cette infrastructure s'ajoute au réseau de recharge soutenu par les gouvernements provinciaux et le secteur privé.

d'ici 2027. Cette infrastructure s'ajoute au réseau de recharge soutenu par les gouvernements provinciaux et le secteur privé. Un investissement pour renouveler le programme dans le cadre duquel, au Canada , les particuliers sont admissibles à un montant pouvant atteindre 5 000 dollars , et les entreprises, à un montant pouvant atteindre 10 000 dollars , pour couvrir une partie du coût de l'achat ou de la location d'un véhicule zéro émission. Jusqu'à présent, plus de 180 000 personnes et entreprises ont profité de ce programme.

, les particuliers sont admissibles à un montant pouvant atteindre 5 , et les entreprises, à un montant pouvant atteindre 10 , pour couvrir une partie du coût de l'achat ou de la location d'un véhicule zéro émission. Jusqu'à présent, plus de 180 000 personnes et entreprises ont profité de ce programme. Des investissements sans précédent pour la production de véhicules électriques au pays, pour ainsi obtenir des véhicules zéro émission faits au Canada , par des travailleurs canadiens de l'automobile, et la possibilité pour les conducteurs canadiens d'en faire l'achat.

Les objectifs de ventes de véhicules zéro émission établis au Québec, en Colombie-Britannique et dans d'autres administrations ont clairement montré que, lorsqu'ils sont conjugués à des investissements de soutien, un objectif de ventes de véhicules zéro émission accélère la transition vers des automobiles et des camions propres. Un tel objectif offre aussi une certitude au secteur privé pour qu'il investisse dans l'infrastructure de recharge. Avec le projet de règlement d'aujourd'hui, le Canada se joint à des administrations comme l'Union européenne, le Royaume-Uni et plusieurs États américains, dont la Californie.

La transition vers des véhicules zéro émission est bonne pour nos travailleurs, pour nos chaînes d'approvisionnement des secteurs de l'automobile, des batteries et de l'exploitation minière et pour notre économie. Elle crée des emplois et soutient la prospérité pour les générations à venir. Cette transition est bonne pour notre environnement et pour la qualité de notre air.

Les Canadiens sont invités à fournir leurs commentaires sur le projet de règlement au cours de la période de consultation de 75 jours. La publication de la version définitive du règlement est prévue pour 2023.

Citations

« Les véhicules zéro émission représentent un passage à l'action pour les Canadiens qui souhaitent réduire leurs coûts et aider l'environnement, tout en se soustrayant aux aléas des prix élevés de l'essence. Grâce à sa vaste expérience de la fabrication de pièces d'automobiles et de l'assemblage de véhicules et à ses grandes réserves de minéraux critiques nécessaires à la fabrication de batteries, le Canada est bien placé pour être un chef de file de la construction des véhicules que la population mondiale souhaite conduire. Grâce aux véhicules zéro émission, nous pouvons réduire la pollution, créer des emplois, et rendre la vie plus abordable pour les familles partout au pays. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Aider la population canadienne à adopter les véhicules zéro émission est une mesure essentielle à l'atteinte de nos objectifs de lutte contre les changements climatiques : elle nous permet de garder l'air pur et d'aider les gens à faire des économies, tout en positionnant le Canada comme à titre de chef de file de la construction de véhicules plus propres. L'annonce d'aujourd'hui constitue un important élément livrable du Plan d'action du Canada pour un transport routier propre. Ce règlement permettra d'assurer la réalisation des ambitieux objectifs de ventes de véhicules zéro émission du Canada, de réduire la pollution sur nos routes, et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« Les véhicules zéro émission sont non seulement bénéfiques pour notre environnement, mais ils ont aussi un effet positif direct sur notre santé. La réduction de la pollution atmosphérique causée par les émissions de gaz signifie des collectivités plus propres et une population canadienne en meilleure santé, et c'est exactement ce que le règlement nous aidera à accomplir. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« La décarbonation du secteur des transports constitue un élément clé de notre plan visant à réaliser les engagements climatiques du Canada. Favoriser l'adoption des véhicules zéro émission se traduira par la réduction des émissions, un air plus pur et de bons emplois pour les travailleurs canadiens du secteur de l'automobile. L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape importante en vue de garantir que d'ici 2035, tous les véhicules utilitaires légers vendus au Canada seront non émetteurs. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Faits en bref

Le financement fédéral comporte un investissement de 900 millions de dollars dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 , dont une somme de 500 millions de dollars pour la Banque de l'infrastructure du Canada , pour soutenir la construction de 50 000 nouvelles bornes de recharge, qui s'ajoute à l'investissement d'un milliard de dollars réalisé par le gouvernement du Canada depuis 2016.

, dont une somme de 500 millions de dollars pour la Banque de l'infrastructure du , pour soutenir la construction de 50 000 nouvelles bornes de recharge, qui s'ajoute à l'investissement d'un milliard de dollars réalisé par le gouvernement du depuis 2016. Le budget de 2022 comprenait un investissement de 1,7 milliard de dollars pour prolonger jusqu'en mars 2025 le programme d'incitatifs pour l'achat ou la location de véhicules zéro émission.

Les constructeurs automobiles ont clairement indiqué que la transition vers les véhicules électriques était désormais bien amorcée. Nombre d'entre eux ont fixé leurs propres objectifs de ventes de véhicules zéro émission. Selon Statistique Canada, la part des véhicules zéro émission dans les nouvelles immatriculations de véhicules légers au pays était de 2,9 p. 100 en 2019, 3,5 p. 100 en 2020 et 5,2 p. 100 en 2021, ce qui représentait 85 000 véhicules. Au premier semestre de 2022, les véhicules zéro émission comptaient pour 7,2 p. 100 des ventes de véhicules légers neufs.

5,2 p. 100 en 2021, ce qui représentait 85 000 véhicules. Au premier semestre de 2022, les véhicules zéro émission comptaient pour 7,2 p. 100 des ventes de véhicules légers neufs. De 2026 à 2050, les objectifs de ventes de véhicules zéro émission proposés par le Canada devraient se traduire pour les propriétaires de véhicules par une économie de 33,9 milliards de dollars en coûts énergétiques nets et des coûts supplémentaires de 24,5 milliards de dollars pour les véhicules et les chargeurs domestiques.

devraient se traduire pour les propriétaires de véhicules par une économie de 33,9 milliards de dollars en coûts énergétiques nets et des coûts supplémentaires de 24,5 milliards de dollars pour les véhicules et les chargeurs domestiques. Selon les estimations, la réduction cumulative des émissions de gaz à effet de serre de 2026 à 2050 attribuable aux objectifs de ventes proposés pour les véhicules zéro émission s'élèvera à 430 millions de tonnes (Mt), ce qui est évalué à 19,2 milliards de dollars en dommages évités à l'échelle planétaire.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]