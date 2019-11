Et le prix Giller de la Banque Scotia 2019 est remis à… Ian Williams!

L'annonce a eu lieu lors d'un souper de gala doublé d'une cérémonie de remise de prix animée par Jann Arden , compositrice-interprète et actrice canadienne, qui réunissait 450 membres des milieux de l'édition, des médias et des arts. Le gala a été télédiffusé en direct et sans publicité par Gestion de patrimoine Scotia sur les ondes de CBC et CBC Radio One, et diffusé en continu sur cbcbooks.ca .

Cette année marque d'ailleurs le 26e anniversaire du prix.

Les finalistes de cette année sont :

David Bezmozgis pour Immigrant City , recueil de nouvelles publié par HarperCollins Publishers Ltd.

pour , recueil de nouvelles publié par HarperCollins Publishers Ltd. Megan Gail Coles pour Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club , roman publié par House of Anansi Press

pour , roman publié par House of Anansi Press Michael Crummey pour The Innocents , roman publié par Doubleday Canada

pour , roman publié par Doubleday Canada Alix Ohlin pour Dual Citizens , roman publié par House of Anansi Press

pour , roman publié par House of Anansi Press Steven Price pour Lampedusa , roman publié par McClelland & Stewart

pour , roman publié par McClelland & Stewart Ian Williams pour Reproduction, roman publié par Random House Canada

Les candidats, les finalistes et le lauréat du prix Giller 2019 de la Banque Scotia ont été sélectionnés par un illustre jury composé de cinq membres : les auteurs canadiens Donna Bailey Nurse et Randy Boyagoda (président du jury), le dramaturge canadien José Teodoro, l'auteure écossaise d'origine sierra-léonaise Aminatta Forna et l'auteur américain d'origine bosniaque Aleksandar (Sasha) Hemon.

Le jury n'a pu cacher son admiration :

Reproduction d'Ian Williams est un roman aux multiples facettes. C'est à la fois une histoire captivante de rencontres inusitées et un remarquable décorticage des liens et des événements imprévisibles qui unissent des gens d'ethnicité, de classe sociale, de genre et de lieux de résidence différents. Lourde de sous-entendus et souvent comique, l'intrigue se construit autour d'anecdotes tantôt collectives, tantôt individuelles qui se déroulent dans l'intimité d'une chambre d'hôpital, d'un garage, d'un manoir ou bien d'un appartement. En émerge une symphonie de voix sonores et discordantes, l'expression de personnages qui cherchent, maintes et maintes fois, à en mettre plein la vue, à convaincre, à nier ou à duper.

Ian Williams est l'auteur de Personals, qui l'a hissé parmi les finalistes du prix Griffin de poésie et du prix Robert Kroetsch Poetry Book, de Not Anyone's Anything, qui lui a valu le prix littéraire Danuta Gleed pour le meilleur premier recueil de nouvelles au Canada, et de You Know Who You Are, qui l'a amené à être finaliste pour le prix ReLit de poésie. Par ailleurs, la CBC l'a inscrit sur sa liste des dix écrivains canadiens à surveiller. M. Williams est titulaire d'un doctorat de l'Université de Toronto et travaille actuellement comme professeur adjoint à l'Université de la Colombie-Britannique, où il enseigne la poésie dans le cadre du programme de création littéraire. En 2014-2015, l'Université de Calgary l'a accueilli à titre d'écrivain résident canadien inscrit au programme pour auteurs émérites. Il s'est également vu offrir des bourses et des résidences par le Banff Center, le Vermont Studio Center, Cave Canem, le Kimmel Harding Nelson Center for the Arts et le Palazzo Rinaldi en Italie. Il enseigne au National Humanities Center du Summer Institute for Literary Study et a été membre du jury pour le prix Griffin de 2018. Enfin, il a aussi prêté sa plume à plusieurs journaux et anthologies nord-américains.

Ne manquez pas l'émission q sur CBC Radio One demain à 10 h pour entendre une entrevue avec Ian Williams et revivez les moments forts du gala à l'adresse cbcbooks.ca.

Le 19 novembre, vous pourrez participer à une séance de clavardage ouverte avec l'auteur sur Instagram.

Vous pourrez en outre lui poser vos questions sur son roman durant une conversation Twitter en direct organisée par @GillerPrize le jeudi 21 novembre à 14 h (HE). Il suffit d'utiliser le mot-clic #GillerWinner.

Enfin, vous trouverez des images de la soirée à la page des ressources pour les médias du www.scotiabankgillerprize.ca.

Citations

« Je ne pourrais pas être plus heureuse pour Ian. Son roman a profondément interpellé les membres du jury. L'époque, les lieux et les personnages qu'il a créés tiennent du chef d'œuvre. Avec le temps, je suis persuadée que son livre saura charmer un grand nombre de lecteurs au Canada, mais aussi ailleurs. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia



« Félicitations à Ian Williams pour son prix! La Banque Scotia est très fière de faire connaître de par le pays et le monde les plus grands auteurs canadiens. Nous savons que le travail de ces derniers enrichit notre quotidien et nous expose à de nouvelles idées. Encore une fois, je félicite Ian Williams ainsi que tous les finalistes et candidats. Vos écrits ont marqué la vie de lecteurs d'ici comme d'ailleurs. »

- John Doig, vice-président à la direction, Distribution - Services aux particuliers à la Banque Scotia

PARTENARIATS ET COMMANDITES

Le lauréat du prix Giller de la Banque Scotia sera invité à participer à une conversation de groupe et à lire un extrait de son œuvre dans le cadre du festival des écrivains et de la littérature de San Miguel en 2020. Cet événement aura lieu le 13 février 2020, soit le deuxième des cinq jours du festival. Accompagné de Madeleine Thien, ancienne lauréate du prix Giller et conférencière d'honneur, le lauréat se joindra à cinq autres auteurs de renommée mondiale pour une semaine de discours-thèmes, d'ateliers, de lectures et de tables rondes.



Le gagnant du prix Giller aura l'occasion d'explorer, d'apprendre et de perfectionner son art lors d'une résidence autodirigée de deux semaines au très exclusif Leighton Artists' Studio du Banff Centre for Arts and Creativity. Situé dans la réserve du Traité no 7, dans le parc national Banff, le Banff Centre est le plus grand institut d'études supérieures en art et en leadership au Canada (banffcentre.ca).

Air Canada est le transporteur officiel et exclusif du prix Giller de la Banque Scotia 2019. Lors de la tournée « Entre les lignes », ce commanditaire a assuré les déplacements au Canada et aux États-Unis des finalistes.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui en a quadruplé la valeur : 100 000 $ vont au meilleur roman ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Par notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programme de divertissement, distinctif et créé par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinés dans la collectivité, nous offrons des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

Nos commanditaires

À propos d'Audible, Inc.

Audible, Inc., filiale d'Amazon.com (NASDAQ : AMZN), est le principal fournisseur d'information et de divertissement audio verbal de qualité supérieure. Il offre aux clients une nouvelle façon d'enrichir leur vie chaque jour. Audible a été créé pour libérer les émotions engendrées par la musique du langage et tirer parti de la puissance d'appropriation et de la simplicité de l'expression verbale. Son catalogue comprend plus de 375 000 programmes audio provenant des éditeurs de livres audio les plus populaires, présentés par les plus grands artistes et publiés par les meilleurs diffuseurs, magazines, journaux et fournisseurs d'information commerciale.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli presque 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs vers 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. C'est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à avoir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a aussi nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord en 2019. Pour en savoir plus, consultez le site aircanada.com/media, suivez @AirCanada sur Twitter et aimez Air Canada sur Facebook.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Chef de file dans ces deux secteurs, elle accueille chaque année plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de divertissement répartis d'un océan à l'autre. En plus d'être l'exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus innovateur au Canada, Cineplex exploite aussi des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), des services alimentaires, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sport électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming Network).

Pour en savoir plus, consultez cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Daphna Rabinovitch, Prix Giller de la Banque Scotia, daphna@scotiabankgillerprize.ca, Tél. : 416-525-3752 ; Erin Truax, Banque Scotia, erin.truax@scotiabank.com, Tél. : 416-578-9659

