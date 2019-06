eStruxture nomme Jaime Leverton vice-présidente principale et directrice commerciale

MONTRÉAL, 11 juin 2019 /CNW/ - eStruxture, l'un des principaux fournisseurs pancanadiens de solutions de centres de données neutres quant au réseau et au nuage, annonce aujourd'hui que Jaime Leverton se joint à la société à titre de vice-présidente principale et de directrice commerciale. Cumulant plus de 15 ans d'expérience dans divers postes de direction, Mme Leverton se joint à eStruxture avec une solide expérience dans la mise sur pied et l'expansion d'organisations de vente affichant un haut rendement. À ce titre, Mme Leverton dirigera les ventes mondiales, la distribution et le marketing.

Mme Leverton est une professionnelle accomplie des centres de données et des télécommunications, une conférencière très convoitée dans l'industrie et une leader d'opinion appréciée. Elle se joint à eStruxture après avoir travaillé chez Cogeco Peer 1, où elle était directrice générale et vice-présidente des ventes pour le Canada et l'Asie-Pacifique, et où elle était directement responsable de la création et de la gestion des programmes de revenus. Au cours de sa carrière en télécommunications, elle a également occupé divers postes de direction à la Banque Nationale, chez BlackBerry, Bell Canada et IBM Canada. Elle est également fière de siéger aux conseils d'administration du Festival de Stratford, de l'Association canadienne de la technologie de l'information et de la Merry Go Round Children's Foundation.

« Alors que l'industrie des centres de données poursuit sa croissance rapide et que l'expansion de la plateforme eStruxture s'accélère partout au Canada, nous renforçons notre équipe de direction grâce à l'acquisition de précieux talents. Jaime apporte une combinaison idéale d'énergie, de vision, d'expertise de l'industrie et de sens aigu des ventes à notre entreprise », déclare Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « Sa connaissance approfondie des solutions technologiques ouvre la voie au développement de nouveaux partenariats stratégiques et son expérience en gestion de la clientèle s'inscrit parfaitement dans notre mission axée sur le client. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe et de la voir se concentrer sur l'accélération de notre croissance », ajoute-t-il.

Cette nomination fait suite à de récentes annonces d'eStruxture, notamment concernant l'agrandissement du centre de données phare de l'entreprise à Vancouver (VAN-1) et la construction d'une deuxième installation dans la région (VAN-2).

« Je suis ravie de me joindre à un jeune chef de file de l'industrie en pleine croissance comme eStruxture », ajoute Mme Leverton. « Au cours des deux dernières années, eStruxture a connu une croissance fulgurante grâce à l'expansion de ses centres de données, à la croissance de ses partenariats et à la diversification de sa gamme de produits afin d'offrir à ses clients une plateforme souple leur permettant d'étendre leurs activités. J'ai hâte de poursuivre les efforts de croissance stratégique d'eStruxture et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de faire partie de cette équipe incroyable. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur eStruxture et ses services de colocation, de nuage et de réseau, visitez www.estruxture.com.

À propos d'eStruxture

eStruxture fournit des solutions de centres de données neutres quant au réseau et au nuage dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles qui peuvent toucher les processus opérationnels. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service orienté client tout en dépendant de ceux-ci. Parmi ces clients se retrouvent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.estruxture.com, et suivez la société sur Twitter @estruxture et LinkedIn https://www.linkedin.com/company/estruxture/.

