eStruxture lance officiellement le nouveau programme de partenaire intermédiaire

Cette nouvelle initiative souligne l'engagement de l'exploitant de centres de données pancanadiens visant à offrir davantage de choix aux entreprises du monde entier

MONTRÉAL, 10 juillet 2019 /CNW/ - eStruxture, un important fournisseur canadien de solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres, annonce le lancement de son nouveau programme de partenaire intermédiaire pour soutenir les agents de vente, les revendeurs et les prestataires de services du monde entier. Conçu pour faciliter l'accès au portefeuille de services relatifs aux centres de données que fournit eStruxture, le programme est offert aux clients régionaux et aux partenaires internationaux dont les utilisateurs finaux cherchent à établir une présence en Amérique du Nord. Ayant la mission continue d'offrir un plus grand nombre de centres de données physiques, de capacités et d'options de connectivité, la société est avide de partenaires voulant mieux satisfaire les exigences changeantes de leur clientèle en matière de centres de données.

Créé afin de répondre aux divers besoins des partenaires intermédiaires tiers, le programme d'eStruxture prévoit deux catégories, à savoir les partenaires de recommandation et les partenaires de revente. Toute société à la recherche d'une relation de ventes simple et directe peut grandement tirer parti de la commodité du partenariat de recommandation. Sinon, les fournisseurs souhaitant demeurer maîtres des relations avec leurs clients et établir des solutions personnalisées peuvent y prendre part à titre de partenaires de revente (VAR). Ces entreprises peuvent profiter des services personnalisables de réseau et de colocation d'eStruxture tout en ayant la possibilité d'ajouter des offres supplémentaires si elles le souhaitent. Ainsi, les partenaires revendeurs (VAR) demeurent maîtres des contrats conclus avec les clients, des services de soutien et des majorations supplémentaires.

« À eStruxture, le concept de partenariat est le fondement même de chaque initiative que nous entreprenons; c'est d'ailleurs pour cela que nous avons créé le programme des partenaires intermédiaires », affirme Todd Coleman, chef de la direction à eStruxture. « Indépendamment du type de partenariat que les fournisseurs de service souhaitent établir avec nous, nous les appuierons tout au long de leur démarche. En offrant une formation d'intégration complète, un gestionnaire des relations dédié à eStruxture et un éventail d'autres ressources, nous honorons notre engagement, qui consiste à aider nos partenaires à croître au sein de leurs marchés respectifs. De plus, Jaime Leverton, notre nouvelle directrice commerciale, est catégorique sur l'importance de cette avenue de commercialisation et elle considère depuis toujours que les canaux sont un vecteur essentiel de croissance. eStruxture est ravie d'entamer la prochaine phase de sa mission pour répondre aux besoins de colocation et de connectivité des entreprises modernes de l'Amérique du Nord et d'ailleurs dans le monde. »

Pour en apprendre plus à propos d'eStruxture, visitez le site Web de la société à l'adresse www.estruxture.com.

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien orienté clientèle tout en dépendant de ceux-ci. Parmi ces clients se retrouvent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour obtenir plus d'information, visitez le www.estruxture.com et suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn https://www.linkedin.com/company/estruxture/.

Personne-ressource pour les médias :

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

+1.866.695.3629, poste 21

pr@estruxture.com

