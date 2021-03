L'entreprise sera désormais parmi celles avec la plus grande capacité de centres de données prêts à utiliser pour la clientèle au Canada.

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - eStruxture , le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition des huit centres de données canadiens de Aptum Technologies, un fournisseur mondial de services gérés de multi-cloud hybride, en plus de tous les clients et employés de l'entreprise de colocation. L'ajout de ces endroits stratégiques complète le portefeuille déjà existant de six centres de données d'eStruxture à Montréal, Vancouver, et Calgary, renforçant ainsi la plateforme pancanadienne, et ajoute des secteurs clés à son portefeuille.

eStruxture fournira l'une des plus grandes quantités de capacité de centres de données immédiatement disponible au Canada pour les entreprises souhaitant accélérer leur mise en marché. De plus, les clients profiteront d'un accès à deux des plus grands hôtels transporteurs au Canada, situés au 151 Front Street West à Toronto, et au 555 Hastings à Vancouver. Cela ajoutera plus de deux cent nouveaux fournisseurs de réseaux à l'écosystème de eStruxture, incluant l'accès au Toronto Internet Exchange (TorIX) et au Vancouver Internet Exchange (VANIX). Aptum sera l'un des principaux clients d'eStruxture au Canada.

Une entreprise qui pense à ses clients avant tout, eStruxture promet de les aider à :

Croître sur le marché canadien avec l'accès à des installations évolutives qui peuvent accueillir des déploiements à grande échelle.

sur le marché canadien avec l'accès à des installations évolutives qui peuvent accueillir des déploiements à grande échelle. Étendre leur portée de façon mondiale grâce à une connectivité sécuritaire et directe à un vaste écosystème de fournisseurs de services réseau et infonuagiques.

leur portée de façon mondiale grâce à une connectivité sécuritaire et directe à un vaste écosystème de fournisseurs de services réseau et infonuagiques. Accélérer leur transformation numérique en tirant partie des solutions infonuagiques hybrides.

« Nous avons conclu un accord pour acquérir la division de colocation de Aptum Technologies et nous sommes ravis d'accueillir les employés et clients des centres de données canadiens et des services de colocation dans la famille d'eStruxture, » dit Todd Coleman, président et chef de la direction de eStruxture. « Cette acquisition permet une expansion importante de notre plateforme, d'étendre notre portée et notre clientèle à Vancouver et Montréal, et de faire notre entrée sur le marché de Toronto de manière significative. eStruxture est fière de ses racines canadiennes et s'engage à continuer d'investir dans son économie, à créer de nouveaux emplois pour les Canadiens, et à offrir une plateforme de centres de données qui est idéale pour les entreprises qui souhaitent croître ou s'établir au Canada.»

Avec l'ajout de nouvelles installations (cinq à Toronto, deux à Montréal, et une à Vancouver), eStruxture exploitera un total de quatorze installations à travers le Canada, portant ainsi son empreinte totale à plus de 600 000 pieds carrés d'espace de centres de données, et une capacité informatique totale de 100 mégawatts. Les centres de données nouvellement acquis offrent à la fois des emplacements centraux et périphériques, sont évolutifs, conçus de manière durable, et hautement connectés.

La Banque Scotia a agi à titre de conseiller financier et Fasken Martineau DuMoulin LLP comme conseiller juridique d'eStruxture. DH Capital a agi à titre de conseiller financier et Davies Ward Phillips & Vineberg comme conseiller juridique d'Aptum.

À propos de eStruxture

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour en savoir plus, visitez le site www.estruxture.com . Suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn www.linkedin.com/company/estruxture/ .

SOURCE eStruxture Data Centers Inc.

Renseignements: Angela Adam, +1 888-369-2209, [email protected]

Liens connexes

estruxture.com