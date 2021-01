MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - eStruxture , le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres, annonce aujourd'hui l'arrivée de Marie-Josée Lapierre comme nouvelle Vice-présidente Sénior, Conseillère juridique principale et secrétaire corporative. Forte de plus de 20 ans d'expérience en droit des affaires, Mme Lapierre est spécialisée en fusions et acquisitions, financement, droit commercial et gouvernance d'entreprise. Avant de se joindre à eStruxture, Mme Lapierre était Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire d'Investissement Québec, dont la mission est de contribuer au développement économique du Québec, où elle était responsable des affaires juridiques, incluant les équipes responsables des transactions de prêt et d'équité, de la gouvernance, des affaires réglementaires ainsi que des contrats. Elle a également dirigé les affaires juridiques de Pages Jaunes, une entreprise de marketing numérique et a commencé sa carrière chez BCF.

« Nous avons été très impressionnés de l'étendue de l'expérience de Marie-Josée, ayant porté de nombreux chapeaux tout au long de sa carrière juridique. Cette diversité d'expérience sera très précieuse alors que nous poursuivons notre croissance rapide et notre expansion à travers le Canada, » dit Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « Son expérience des fusions et acquisitions, du soutien opérationnel et de l'amélioration des processus s'aligne également sur les projets futurs de l'entreprise.»

« Je suis ravie de me joindre à un leader de l'industrie comme eStruxture, » dit Mme Lapierre. « Depuis 2017, j'ai pu être témoin de la croissance rapide de la compagnie. Cette croissance a été rendue possible par sa grande connaissance du marché canadien et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des clients. J'ai hâte d'aider eStruxture à atteindre de nouveaux jalons de croissance et je suis reconnaissante de l'opportunité de me joindre à une équipe aussi dynamique et talentueuse.»

À propos d'eStruxture

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour en savoir plus, visitez le site www.estruxture.com. Suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn www.linkedin.com/company/estruxture/.

