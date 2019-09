eStruxture Data Centers élargit son partenariat avec Cogent Communications

Le fournisseur multinational de services Internet offrira un accès Internet dédié au centre de données MTL-2 d'eStruxture

MONTRÉAL, 11 septembre 2019 /CNW/ - eStruxture Data Centers, important fournisseur canadien de solutions réseau et de centres de données infonuagiques neutres, annonce aujourd'hui l'élargissement de son partenariat avec Cogent Communications, un fournisseur multinational de services Internet. Déjà présent au centre de données MTL-1 d'eStruxture, Cogent offrira dorénavant un accès Internet dédié au centre de données MTL-2 de l'entreprise. Ce partenariat permettra à eStruxture d'offrir davantage de choix en ce qui concerne les options de connectivité à haut rendement aux clients dont les applications nécessitent une bande passante dédiée.

« À eStruxture, nous avons notamment pour mission d'offrir à nos clients une vaste sélection de solutions de connectivité réseau à haut rendement et accessibles », a indiqué Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « En mettant à profit notre vibrant écosystème composé de fournisseurs de fibre noire, d'exploitants, de fournisseurs de services et d'exploitants de réseaux, nous sommes en mesure d'appuyer des entreprises qui ont besoin d'une connectivité dédiée rapide afin de maximiser la portée du réseau et la qualité du service. Nous sommes honorés que Cogent ait choisi d'élargir son empreinte au sein de notre écosystème, nous permettant ainsi de croître ensemble dans le marché de Montréal. »

« Parmi notre gamme de produits, nous offrons des services d'accès Internet dédié à haut rendement non surchargés et appuyés par l'une des meilleures ententes sur les niveaux de service disponibles », a indiqué Sam Iannaco, directeur des ventes de Cogent Communications. « Si l'on tient compte des besoins dans le grand marché de Montréal, qui connaît une croissance sur le plan des charges de travail et applications traitant d'importants volumes de données, l'offre de service d'accès Internet dédié au centre de données MTL-2 d'eStruxture est une transition naturelle pour nous. Nous accordons une grande importance à notre partenariat avec eStruxture et sommes heureux d'approfondir notre relation avec eux. »

Les solutions d'accès Internet dédié offrent aux organisations une bande passante sécuritaire et dédiée ainsi que des vitesses de téléversement et de téléchargement synchrones. Permettant d'éviter les problèmes associés aux connexions Internet partagées, les services d'accès Internet dédié connaissent une popularité grandissante auprès des organisations qui utilisent l'infonuagique, des services de connexion Bureau à distance, des fonctionnalités voix sur IP et diverses autres applications traitant d'importants volumes de données et applications de centres de données. Cette nouvelle entente avec Cogent permettra d'améliorer la capacité déjà bien établie d'eStruxture de répondre aux exigences de ses clients en matière de haut rendement et de latence ultra faible.

Pour de plus amples renseignements à propos des services de connectivité d'eStruxture, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.estruxture.com.

Pour de plus amples renseignements à propos de Cogent, visitez www.cogentco.com.

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions réseau et de centre de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications actuelles et exigeantes utilisées par les entreprises et dont l'évolutivité permet l'adaptation rapide aux nombreux changements qui affectent l'industrie. L'entreprise ayant son siège social à Montréal offre un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à l'infrastructure essentielle et au soutien orienté client d'eStruxture et en sont tributaires. Notamment, cette clientèle englobe des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques et de contenu, des fournisseurs de services financiers et des entreprises clientes. eStruxture offre la colocation ainsi que des services gérés, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien à des clients de toute taille.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.estruxture.com, et suivez l'entreprise sur Twitter @estruxture et LinkedIn https://www.linkedin.com/company/estruxture/.

