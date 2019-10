Estimation du nombre d'électeurs ayant voté par anticipation

GATINEAU, QC, le 15 oct. 2019 /CNW/ -

Le directeur général des élections du Canada , Stéphane Perrault, a publié le nombre estimatif d'électeurs ayant voté lors des quatre jours de vote par anticipation à l'élection fédérale en cours.

, Stéphane Perrault, a publié le nombre estimatif d'électeurs ayant voté lors des quatre jours de vote par anticipation à l'élection fédérale en cours. Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts du vendredi 11 octobre au lundi 14 octobre. Pour la première fois, ils étaient ouverts pendant 12 h chaque jour, de 9 h à 21 h.

Selon les données préliminaires, quelque 4 700 000 d'électeurs ont voté par anticipation à cette élection générale. Ce chiffre représente une augmentation de 29 % par rapport au total de l'élection générale de 2015, où 3 657 415 électeurs avaient voté par anticipation.

Il convient de noter que ces données sont estimatives. Certains bureaux de vote n'ont peut-être pas encore communiqué leurs résultats.

« De plus en plus de Canadiens choisissent de voter avant le jour de l'élection », a souligné M. Perrault. « Les heures d'ouverture prolongées ont permis à un plus grand nombre d'électeurs de voter par anticipation. Je tiens à remercier les directeurs du scrutin pour leur planification minutieuse, ainsi que les milliers de travailleurs électoraux sans qui rien de cela n'aurait été possible. »

M. Perrault a également mentionné qu'Élections Canada porte une attention particulière aux électeurs du Manitoba qui n'ont peut-être pas pu profiter du vote par anticipation en raison des intempéries des derniers jours. « Nous augmenterons le nombre de ressources à l'échelle locale et nous ajusterons les services offerts le lundi 21 octobre au besoin. Notre priorité absolue est de veiller à ce que les électeurs du Manitoba puissent voter. »

Une répartition du nombre estimé d'électeurs ayant voté par anticipation, par province ou territoire et par circonscription, pour chacune des 338 circonscriptions, est en cours de calcul et sera bientôt disponible sur elections.ca.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

