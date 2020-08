Dans le domaine scientifique de l'épigénétique, il a été démontré que les gènes prédéterminent seulement environ 25 % du processus de vieillissement. Les 75 % restants du processus de vieillissement sont réputés découler des facteurs environnementaux et du mode de vie. Au début des années 2000, une nouvelle et puissante catégorie de micromolécules de signalisation épigénétiques a été découverte. Ces petites molécules sont présentes dans tout le corps et répondent rapidement aux changements externes.

Au cours des sept dernières années, les scientifiques d'Estée Lauder ont mené des recherches sur plus de 80 micromolécules de signalisation se trouvant dans les cellules cutanées pour mieux comprendre leur rôle dans le vieillissement de la peau. Les scientifiques d'Estée Lauder ont fait une découverte révolutionnaire : ils ont identifié une micromolécule de signalisation particulière qui est essentielle à la réparation naturelle de la peau et qui favorise de multiples propriétés anti-âge vitales. Concrètement, cette micromolécule de signalisation permet d'accroître le renouvellement naturel des cellules cutanées et stimule la production naturelle de collagène de la peau.2 Les recherches in vitro d'Estée Lauder ont également démontré que la quantité de cette micromolécule de signalisation dans les cellules cutanées diminue dans le cadre du processus de vieillissement.

Nouvelle technologie ChronoluxTM Power Signal

Fondée sur la science de l'épigénétique, cette technologie exclusive, qui renferme un nouvel activateur de micromolécule de signalisation en instance de brevet, met à profit un mélange exclusif d'extrait de levure, d'un type de peptide et d'ingrédients d'origine végétale pour mieux optimiser la réparation rapide et naturelle de la peau et stimuler le pouvoir de rajeunissement naturel de la peau.

Aide à déclencher rapidement un réseau de réparation dynamique et relié qui favorisera les processus de réparation naturelle de la peau.

Aide à soutenir la synchronisation naturelle des processus de renouvellement des cellules cutanées pour que la peau se répare exactement au bon moment - la nuit; la technologie optimise aussi le rythme de réparation et de protection diurne et nocturne naturel de la peau.

Facilite le processus de purification naturelle des cellules cutanées et, par le fait même, la réduction des dommages cellulaires.

Permet d'accroître le renouvellement naturel des cellules cutanées et la production de toutes nouvelles cellules de 43 %. 3

Aide la peau à accroître la production naturelle de collagène.4

Réparation rapide et pouvoir de rajeunissement

Résultats cliniques1 :

CONTENU D'UN COMPTE-GOUTTES

La peau est radieuse et comblée d'hydratation pendant 72 heures.

Protection antioxydante pendant huit heures

La barrière cutanée est renforcée.

TROIS SEMAINES

Les ridules semblent atténuées.

UN FLACON (50 ml)

La peau semble raffermie.

La peau paraît saine et retrouve son élasticité et sa vitalité.

AU FIL DU TEMPS

L'apparence des pores est réduite.

Le teint semble plus uniforme.

Résultats des études sensorielles5:

APRÈS LE CONTENU D'UN COMPTE-GOUTTES

90 % des femmes ont déclaré que leur peau semblait plus douce et lisse.

90 % des femmes ont déclaré que la formule pénétrait rapidement la peau.

APRÈS TROIS SEMAINES

91 % des femmes ont déclaré que la peau avait l'air plus reposée.

88 % des femmes ont déclaré que leur peau paraissait comblée et rajeunie.

85% des femmes ont déclaré que les ridules semblaient atténuées.

APRÈS LE CONTENU D'UN FLACON

91 % des femmes ont déclaré que la peau s'est parée d'un éclat sain.

89 % des femmes ont déclaré que la peau paraissait raffermie et avait gagné en élasticité.

Nouveau flacon élégant en verre

La « petite bouteille brune » rappelant les contenants d'apothicaire a été repensée et transformée en un flacon de qualité recyclable et finement conçu; la bouteille arbore une silhouette élégante, et sa translucidité améliorée donne l'impression que le flacon « irradie de l'intérieur ».

Utilisation :

Appliquer sur la peau propre avant l'hydratant, matin et soir.

Le sérum convient à tous les types de peau et à tous les groupes ethniques. Testé sous contrôle dermatologique. Testé sous contrôle ophtalmologique, non acnéigène.

Sans huile, phtalate, sulfite, sulfate, parabène ni huile minérale

Breveté jusqu'en 2033.

Testé auprès de tous les groupes ethniques.

Offert à tous les comptoirs Estée Lauder à partir du 6 août 2020. Prix : 30 ml - 95 $ et 50 ml - 130 $

_______________________ 1 Essai clinique d'Advanced Night Repair Complexe multi-réparation synchronisée. 2 Test in vitro. 3 Test in vitro d'un ingrédient actif clé de la technologie ChronoluxTM Power Signal sur des cellules cutanées d'une femme de 62 ans pendant 7 jours. 4 Test in vitro d'ingrédients actifs de la technologie ChronoluxTM Power Signal après 72 heures. 5 Essai clinique mené sur 543 femmes après une utilisation d'Advanced Night Repair Complexe multi-réparation synchronisée pendant 4 semaines.

