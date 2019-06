Estée Lauder Canada lance la campagne #ShadesOfCanada

TORONTO, le 27 juin 2019 /CNW/ - Pour célébrer la fête du Canada, Estée Lauder Canada lance une campagne mettant en vedette le Teint longue tenue intransférable Double Wear, #ShadesOfCanada, dans laquelle figurent onze Canadiennes de différents âges et ethnies. Ces femmes ont toutes une histoire à raconter sur leur vécu et sur ce que trouver un fond de teint parfait signifie pour elles.

« Nous sommes fières de lancer une campagne qui célèbre la diversité au Canada. Tout comme notre pays, #ShadesOfCanada est une mosaïque culturelle et un hommage à l'individualité, inspirant la population canadienne à se sentir bien dans sa peau », déclare Julie Sutherland, chef de la marque pour Estée Lauder Canada. « Notre objectif est de faire en sorte que la clientèle d'Estée Lauder et les personnes qui découvrent la marque soient capables de se reconnaître dans cette campagne localisée. Produit au Canada, Double Wear est réellement offert dans votre nuance au Canada. »

D'abord introduit en 1997, le Teint longue tenue intransférable d'Estée Lauder est toujours le fond de teint le plus populaire de la marque, procurant un fini mat, naturel et impeccable durant 24 heures. Ce fond de teint culte durable offre une couvrance modulable moyenne à totale qui n'a pas une apparence grisâtre sur des teints foncés. Offert au Canada en 56 nuances, Double Wear assure à chaque femme de trouver un fond de teint vraiment fait pour elle.



La campagne #ShadesOfCanada sera lancée à temps pour la fête du Canada sur les plateformes de réseaux sociaux et en magasin et appuyée par des vidéos et de l'affichage accrocheurs.

Le Teint longue tenue intransférable Double Wear est offert en 56 nuances chez tous les détaillants principaux et en ligne au www.esteelauder.ca.

À propos d'Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de la société Estée Lauder. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneurs au monde, la marque perpétue son héritage : concevoir les produits de maquillage et de soin de la peau et les parfums iconiques les plus novateurs, sophistiqués et efficaces, tous infusés d'une profonde compréhension des besoins et des désirs des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder joint des femmes de plus de 150 pays grâce à des douzaines de points de contact, que ce soit en magasin ou en ligne, et chacune de ces relations est imprégnée du point de vue fort, authentique et exclusivement féminin d'Estée.

@esteelaudercanada

#NuancesDuCanada

#DoubleWear

