Un panier gratuit d'une valeur de plus de 40 $ sera livré à votre porte.

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Les Fermes Lufa sont ravies d'annoncer que, pour un temps limité, un panier rempli de produits frais, locaux et responsables d'une valeur de plus de 40$ sera livré directement à votre porte, lorsque vous payez le frais de livraison de seulement 6$.

Vous recevrez un panier soigneusement conçu comprenant des produits exceptionnels, choisis dans notre Marché en ligne. Des fruits et légumes locaux, aux friandises biologiques et pains frais du matin, vous trouverez pour plus de 40 $ de produits d'épicerie.

Si vous souhaitez personnaliser votre panier d'essai, n'hésitez pas à ajouter des produits supplémentaires qui suscitent votre intérêt. Que ce soit du fromage local ou des plats frais prêts à manger - vous avez la liberté d'adapter votre commande à vos besoins.

Pour des frais de livraison minimes de seulement 6 $, votre panier d'essai sera livré directement à votre porte - aucune condition ni engagement requis. Nous croyons en ce que nous faisons, et si le panier d'essai vous convainc, vous pouvez ensuite penser à devenir un Lufavore.

Pour recevoir votre panier d'essai, cliquez ici

LES FERMES LUFA

La mission des Fermes Lufa est de créer un meilleur système alimentaire en cultivant des aliments de manière durable sur les toits des villes tout en collaborant avec des centaines d'agriculteurs et producteurs alimentaires pour fournir des aliments frais, locaux et responsables via notre Marché en ligne.

