La technologie géospatiale enrichie par l'intelligence artificielle permet une cartographie intelligente ainsi que des capacités améliorées d'analyse et de prise de décision, accélérées et à l'échelle

TORONTO, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Esri Canada, un chef de file en matière de solutions de systèmes d'information géographique (SIG), a annoncé aujourd'hui son inscription à la liste de présélection des fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle (IA) pour le gouvernement fédéral. Esri Canada a démontré avoir mené à bien au moins cinq projets d'IA, ce qui lui a permis de se qualifier dans la catégorie la plus élevée de la Liste des fournisseurs pour de l'intelligence artificielle de Services publics et Approvisionnement Canada, soit la tranche 3. Cette occasion de marché par voie de concours simplifié permet aux ministères fédéraux d'acheter auprès d'Esri Canada des solutions d'IA responsables et axées sur les résultats pouvant aller jusqu'à neuf millions de dollars.

Esri Canada se qualifie en tant que fournisseur de solutions d’IA pour le gouvernement fédéral (Groupe CNW/Esri Canada)

Grâce à la technologie SIG, les analystes et les dirigeants sont en mesure de visualiser des données à l'aide de cartes, d'effectuer des analyses spatiales et de relever des tendances afin de faire des prévisions et de prendre des décisions plus judicieuses. Au croisement des SIG et de la technologie de l'IA, l' intelligence artificielle géospatiale (GeoAI) est conçue pour aider à automatiser la création, l'extraction et l'analyse des données afin d'accélérer la découverte d'informations pertinentes. Esri s'engage à intégrer une IA responsable dans sa plateforme ArcGIS en préservant la confidentialité et la protection des données organisationnelles, ainsi que le contrôle des résultats par les utilisateurs humains. De plus, un ensemble d'agents conversationnels alimentés par l'IA en cours de développement permettra de stimuler la productivité des utilisateurs et de bonifier leur expérience.

« Cette préqualification met en évidence la puissance de l'intelligence de localisation et notre engagement à faire progresser l'IA de manière responsable », a souligné Alex Miller, président d'Esri Canada. « Grâce à nos solutions GeoAI, les organismes fédéraux peuvent outiller leur personnel avec l'intelligence de localisation afin d'améliorer la prestation de services, de renforcer les initiatives de développement durable et de prendre des décisions plus rapides et mieux informées pour les Canadiennes et les Canadiens. »

Esri Canada a satisfait à tous les critères obligatoires de la liste des fournisseurs pour de l'intelligence artificielle :

Éthique de l'IA - Esri Canada s'engage à adopter des pratiques éthiques en matière d'IA et à collaborer avec ses clients pour mettre en place des pratiques exemplaires de gouvernance des données.

Mise en œuvre de l'IA - Esri Canada a mis en œuvre avec succès de nombreux projets d'intelligence artificielle géospatiale et a utilisé des modèles d'apprentissage profond dans plusieurs secteurs, notamment les suivants :

Urbanisme - pour extraire l'empreinte de bâtiments afin de surveiller l'étalement urbain.

- pour extraire l'empreinte de bâtiments afin de surveiller l'étalement urbain. Détection des mammifères marins - pour surveiller l'évolution des populations de bélugas afin de déterminer les effets du changement climatique.

- pour surveiller l'évolution des populations de bélugas afin de déterminer les effets du changement climatique. Détection automatisée des routes non cartographiées - pour identifier les voies non cartographiées dans les ensembles de données existants sur le réseau routier canadien, au moyen d'images satellitaires et de données télématiques, afin d'aider les municipalités à rehausser l'exhaustivité et la précision des ensembles de données.

- pour identifier les voies non cartographiées dans les ensembles de données existants sur le réseau routier canadien, au moyen d'images satellitaires et de données télématiques, afin d'aider les municipalités à rehausser l'exhaustivité et la précision des ensembles de données. Gestion automatisée du marquage routier - pour relever les marquages routiers qui doivent être repeints.

- pour relever les marquages routiers qui doivent être repeints. Surveillance agricole et analyse de l'évoluation de l'utilisation des sols - pour automatiser des tâches telles que la délimitation des champs, la détection de l'empreinte de bâtiment, la classification de l'occupation des sols, la cartographie des terres irriguées et l'identification des types de cultures.

- pour automatiser des tâches telles que la délimitation des champs, la détection de l'empreinte de bâtiment, la classification de l'occupation des sols, la cartographie des terres irriguées et l'identification des types de cultures. Gestion forestière - pour surveiller la déforestation illégale en temps réel au moyen d'images satellitaires.

- pour surveiller la déforestation illégale en temps réel au moyen d'images satellitaires. Interventions d'urgence - pour assurer une évaluation rapide des dommages après une catastrophe à l'aide d'images provenant de drones.

Talents en IA - L'équipe d'Esri Canada dispose d'une expertise qualifiée et d'une vaste expérience en apprentissage automatique, en traitement du langage naturel et en modélisation prédictive.

Les solutions d'intelligence artificielle géospatiale d'Esri Canada s'appuient sur des modèles préentraînés et des ajustements personnalisés pour diverses applications. Près de 100 modèles d'apprentissage profond préentraînés sont proposés dans ArcGIS Living Atlas d'Esri, y compris des solutions pour la classification de l'occupation des sols, la détection des changements et l'extraction des entités. Les solutions offrent des flux de travaux de bout en bout pour l'imagerie de télédétection qui améliorent l'accessibilité des données et la collaboration.

Pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle géospatiale : esri.ca/geoai

À propos d'Esri Canada

Fondée en 1984, Esri Canada offre des systèmes d'information géographique (SIG) qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux établissements d'enseignement de prendre rapidement des décisions éclairées en mobilisant la puissance de la cartographie et des analyses spatiales. Ces systèmes aident les organisations à optimiser la gestion de leurs ressources, à améliorer leur planification et à renforcer la collaboration à l'interne comme à l'externe. Les produits et les services d'Esri Canada contribuent à faire progresser la transformation numérique. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Toronto, sert plus de 14 000 organisations à partir de 14 bureaux partout au Canada. Esri Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site esri.ca/fr. Suivez Esri Canada sur X Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Esri Canada

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Esri Canada, [email protected]