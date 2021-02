ESR réinvente la recharge MagSafe à l'aide d'une conception brevetée

En octobre 2020, ESR a lancé le premier chargeur de voiture MagSafe au monde. « La réaction du marché a été retentissante et le chargeur est rapidement devenu un succès de vente, a déclaré Tim Wu, président-directeur général d'ESR. Les gens sont enthousiasmés par MagSafe et nous continuons de croire que des changements minimes au niveau de la conception peuvent être significatifs et rendre les nouvelles technologies comme MagSafe radicalement plus intuitives. En adaptant la béquille brevetée de nos étuis de téléphone populaires, nous avons donné aux utilisateurs plus de façons d'utiliser MagSafe qu'un chargeur ordinaire ne le permet. »

L'arrière du tapis de recharge est doté d'une béquille réglable qui supporte tout angle de vue de 30° à 60° et se plie soigneusement lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela permet une recharge constante aux utilisateurs pendant qu'ils jouent, textent ou regardent des vidéos. Cette particularité en fait le chargeur compatible MagSafe le plus polyvalent sur le marché. Contrairement au chargeur Apple MagSafe d'origine, le câble USB-C est entièrement amovible, ce qui permet aux utilisateurs de jumeler le chargeur avec un câble de leur choix. Ils peuvent aussi le laisser tomber complètement et plutôt se servir du support de téléphone portable et léger.

Spécifications

Débit : 7,5 W pour iPhone 12 (15 W max)

Taille : 0,3 po x 2,4 po (7 x 60 mm)

Poids : 1,6 oz (45 g)

Contenu du coffret :

1 x chargeur sans fil HaloLock™ à béquille

1 câble USB-C à USB-C de 5 pi (1,5 m)

À propos d'ESR

Fondée en 2009, ESR est une entreprise technologique mondiale qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs et qui, depuis 2018, se classe parmi les trois premiers sur Amazon pour la protection des appareils intelligents. Intégrant la R&D, la conception et la production, ESR continue de créer des accessoires électroniques, des produits technologiquement avancés et des dispositifs intelligents émergents qui permettent aux gens de mieux vivre la technologie au quotidien.

