Espoir, dignité, humanité, qualité - Lancement de la première Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs

QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui le lancement de la première Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs.

Le Québec se distingue depuis les 15 dernières années par sa proactivité dans ce domaine. Alors que la population vieillit rapidement et que le nombre de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif ira en augmentant, il s'avère nécessaire d'agir. Selon une étude canadienne, la prévalence de la maladie est d'environ 8 % chez les personnes de 65 ans et plus, et s'élève à environ 33 % chez les personnes de 80 ans et plus.

Afin de relever les défis d'aujourd'hui et de demain, cette politique ambitieuse s'articule autour de cinq grands axes :

Diminuer le nombre de cas de maladie d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs grâce à la promotion de la santé cognitive et à la prévention; Vivre dignement des premiers symptômes jusqu'à la fin de vie; Assurer un accès équitable et adapté à la diversité et aux besoins de la population; Améliorer la qualité des soins et des services en rehaussant la continuité, les compétences et l'accompagnement; Favoriser la recherche et accueillir les innovations transformationnelles pour améliorer la promotion de la santé cognitive et les services.

La politique se traduira par des actions concrètes, structurantes et diversifiées pour assurer un accompagnement humain et de qualité. Celles-ci se réaliseront en étroite collaboration avec les acteurs clés. Un plan d'action détaillé précisera les mesures à mettre en œuvre et les échéanciers qui en assureront la réalisation effective.

« Je suis très fière d'enfin présenter cette Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Au-delà des statistiques et des projections, ce sont avant tout des personnes et leurs proches qui vivent et vivront avec les effets de ces maladies, au quotidien. Pour cette raison, l'espoir, la dignité, l'humanité ainsi que la qualité des soins et des services ont guidé notre réflexion. Nous allons intensifier les efforts pour offrir des soins et des services mieux coordonnés et accessibles. Merci à l'ensemble des collaborateurs et des partenaires qui ont participé à l'élaboration de cette politique. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« La Politique propose une vision résolument positive et réaliste, une orientation pour les prochaines années. Elle vise à produire un effet réel et significatif pour les personnes vivant avec la maladie et leurs proches ainsi que pour le réseau de la santé et des services sociaux et tous ses partenaires. Elle s'inspire du courage, de la résilience et de la souffrance des personnes vivant avec la maladie et de leurs proches, ainsi que du dévouement exemplaire des professionnels, gestionnaires, partenaires communautaires, bénévoles, chercheurs et dirigeants. »

Dr Howard Bergman, médecin de famille et gériatre, président des travaux de la Politique

« En tant que médecin de famille, je vois quotidiennement les effets de la maladie d'Alzheimer sur les patients et leurs proches. Le lancement de cette politique est une avancée essentielle pour mieux accompagner ces personnes en leur offrant un accès amélioré à des soins de proximité, une coordination renforcée entre les professionnels de la santé et un soutien adapté à chaque étape de la maladie. C'est une approche humaine et proactive qui répond aux besoins réels sur le terrain. »

Dr Claude Patry, médecin de famille au GME de Loretteville

« Cette politique représente une avancée majeure. Elle permettra de changer le regard que l'on pose sur les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Elle s'attaque directement aux stigmas et aux préjugés qui persistent et vise à créer un environnement où chaque individu touché par la maladie se sent soutenu, respecté et accompagné. En plaçant les personnes vivant avec la maladie et la santé cognitive au cœur de son action, la politique devient un pilier essentiel pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Nous sommes à un moment charnière, porteur d'espoir, pour tous ceux et celles qui cheminent avec la maladie, pour leurs familles, mais aussi pour ceux et celles qui recevront un diagnostic de la maladie. »

Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer

En 2021, près de 150 000 Québécois et Québécoises vivaient avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif. Ce nombre devrait augmenter de façon importante. En 2040, il pourrait s'élever à 207 000.

Ces maladies entrainent plusieurs répercussions chez les personnes, de même que chez leurs proches.

La vision et les orientations de cette politique s'inspirent des travaux des 15 dernières années et découlent d'une collaboration sans précédent entre les acteurs et les partenaires concernés.

À l'automne 2023, un mandat a été octroyé au D r Howard Bergman , médecin de famille et gériatre, pour la direction des travaux d'élaboration de la politique.

, médecin de famille et gériatre, pour la direction des travaux d'élaboration de la politique. Dans le cadre de ces travaux, des journées de consultation ont été menées. Elles ont rassemblé plus de 200 décisionnaires, chercheurs et chercheuses, professionnels, professionnelles, intervenants et intervenantes, sans oublier plusieurs personnes vivant avec l'une de ces maladies et des personnes proches aidantes.

Consulter la Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs

