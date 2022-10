Espace-Vie TSA, un milieu de vie novateur pour les adultes autistes, prendra racine à Saint-Augustin-de-Desmaures

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 3 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'organisme Espace-Vie TSA est fier d'annoncer que son milieu de vie pour les adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA) sera implanté à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures; Julie Baillargeon, directrice générale de la Villa des jeunes; Diane Bernier, coordonnatrice d'Espace-Vie TSA; Marie-Josée Dutil, présidente d'Espace-Vie TSA (Groupe CNW/Espace-Vie TSA)

Le projet a suscité beaucoup d'enthousiasme auprès du maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Monsieur Sylvain Juneau, et auprès du conseil municipal : « La Ville estime avoir un rôle important à jouer dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées vivant sur son territoire et elle se fait donc un devoir de poser des gestes concrets directement liés avec notre plan d'action. Ces actions visent un seul objectif, faire de Saint-Augustin-de-Desmaures une ville où tous peuvent s'épanouir de façon inclusive. »

Pour Marie-Josée Dutil, présidente d'Espace-Vie TSA, cette nouvelle est une étape importante dans le processus de mise en œuvre du projet. « Avec cette annonce, combinée à tous les efforts et les actions entreprises dans les dernières années, nous pouvons dire que c'est plus qu'une pelletée de terre qui sera levée au printemps prochain, mais un pas de géant pour notre projet et pour l'amélioration de la qualité de vie des adultes autistes! » Madame Dutil et son équipe se disent plus que reconnaissants de l'ouverture de la Ville ainsi que de celle des Frères des Écoles Chrétiennes à y intégrer un projet favorisant l'accessibilité sociale sur leur territoire.

Les travaux débuteront dès 2023 et l'ouverture officielle est prévue en 2024.

La mission d'Espace-Vie TSA est d'offrir à des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme un réel chez-soi et un centre de jour bienveillants, évolutifs, axés sur le bien-être et adaptés à leurs besoins pour favoriser leur autodétermination. La clientèle visée par ce projet est des adultes autistes à grands défis provenant de la région de la Capitale-Nationale.

L'anxiété étant un frein majeur à la participation sociale de l'adulte autiste, le concept novateur vise à bonifier leur bien-être en maximisant le nombre d'éléments apaisants et en minimisant les facteurs anxiogènes. L'écosystème d'Espace-Vie TSA, par son approche holistique, contiendra huit volets essentiels dont la première étape consistera à pousser la recherche sur l'architecture thérapeutique afin de construire un milieu de vie adapté aux réels besoins de sa clientèle. Pour en connaître davantage sur le projet et sur l'approche novatrice, visitez le www.espacevietsa.org .

