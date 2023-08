Espace-Vie TSA invite petits et grands à BATIR POUR L'AUTISME

Pour sa 8e édition, le Défi Hòlos, anciennement Courir pour l'autisme, combinera défis sportifs et espaces animés afin de faire connaître le concept novateur de la future villa.

ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 17 août 2023 /CNW/ - C'est le samedi 7 octobre prochain, qu'Espace-Vie TSA lancera un défi aux personnes autistes, aux familles, aux coureurs et à tous ceux qui veulent contribuer concrètement à l'avancement d'un projet résidentiel novateur pour jeunes adultes autistes à grands défis de la Capitale-Nationale.

Nul besoin d'être un spécialiste de la course pour y participer. Cette année, en plus du 5 km (individuel ou le Défi des entreprises) et du 10 km, courses chronométrées et sanctionnées par la Fédération québécoise d'athlétisme, le Défi Hòlos comprendra également un parcours de marche de 2.5 km ainsi que la Course en folie, animée par Animation Concept. Ce rallye familial ludique permettra aux équipes qui ont trouvé les bons emplacements d'amasser des points en fonction des énigmes humoristiques et des défis à relever. L'épreuve se déroulera dans le plaisir et sera animée par des animateurs costumés pour en mettre plein la vue aux petits comme aux grands !

Le Défi Hòlos d'Espace-Vie TSA a pour objectif d'amasser des fonds pour la construction d'un milieu de vie adapté répondant aux besoins particuliers et complexes des jeunes adultes autistes à grands défis. Cet événement sportif, organisé par une petite équipe et plus de 100 bénévoles, vise également à sensibiliser l'ensemble de la population et les décideurs de l'importance et de l'urgence de rendre accessible des modèles d'habitation adaptés aux besoins spécifiques des personnes autistes, mobiliser les résidents locaux pour valoriser l'accessibilité sociale et le développement durable et la communauté du secteur de l'autisme derrière un projet qui va améliorer la qualité de vie des résidents et de leur famille.

Un manque criant de milieux de vie adaptés

Un groupe de parents et professionnels souhaitent collaborer afin de combler le manque criant de milieux de vie adaptés aux besoins particuliers des personnes autistes. Actuellement, dans la région de Québec, il n'existe aucune résidence leur étant destinée exclusivement. Par son approche globale et cohérente, EVTSA saura répondre à ce besoin et permettra d'influencer et d'inspirer le développement d'une nouvelle approche résidentielle.

Marie-Josée Dutil, mère de Maxence un jeune adulte autiste de 32 ans et présidente du conseil d'administration de l'organisme, raconte ce qu'elle vit avec son fils. « Après 21 ans, âge où le parcours scolaire se termine, c'est le trou noir pour les jeunes adultes et leurs familles, tant pour l'accès aux services résidentiels qu'aux activités socioprofessionnelles où les listes d'attente se comptent en années. Cette situation met les jeunes et les familles dans une situation précaire et provoque beaucoup de détresse et d'anxiété. Il est grand temps de faire les choses différemment et de travailler à bonifier la qualité de vie des adultes autistes à grands défis. »

Une occasion de contribuer et d'en profiter également !

Le Défi Hòlos invite donc la population, les familles, coureurs ou marcheurs, à participer à l'événement et ainsi encourager les participants autistes à relever un défi ! C'est aussi une occasion de se lancer des objectifs entre collègues, famille ou amis et même de façon virtuelle ! Des prix de présence sont prévus, de même que huit (8) espaces animés comprenant entre autres : jeux gonflables, Gym-Mobile, décoration de citrouilles, activités sensorielles, foyers avec guimauves, dj, collations et bien plus !

Pour contribuer à la réalisation de ce projet d'innovation sociale, inscrivez-vous dès maintenant à la course le 7 octobre ou faites un don à www.espacevietsa.org.

Le Défi Hòlos d'Espace-Vie TSA, c'est :

2 parcours de course ;

1 parcours de marche ;

1 Défi des entreprises ;

1 rallye familial ;

8 espaces animés ;

100 bénévoles qui se dévouent pour la cause année après année ;

700 coureurs et marcheurs de tous âges engagés et déterminés à faire la différence.

Lieu : Saint-Augustin-de-Desmaures sur le terrain de la Villa des jeunes, situé au 4860 Rue Saint- Félix.

Inscription en ligne et information au https://www.espacevietsa.org/defiholos.

Espace-Vie TSA (EVTSA) - Organisme caritatif ayant pour mission d'offrir à des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme un réel chez-soi, bienveillant, évolutif, axé sur le bien-être et adapté à leurs besoins pour favoriser leur autodétermination.

SOURCE Espace-Vie TSA

Renseignements: Diane Bernier, directrice générale [email protected]